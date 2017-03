AIVD en MIVD mogen informatie NSA ongecontroleerd gebruiken

Met die uitspraak bekrachtigde het gerechtshof in Den Haag vandaag het vonnis van de rechtbank in 2014. Diverse personen en organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, eisten een verbod op het gebruik van deze informatie.



Volgens hen is de werkwijze van met name Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten in strijd met de Nederlandse wet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Nederlandse diensten moeten zich aan strengere regels houden dan hun collega's in sommige andere landen.



Zolang ze niet vanaf Nederlands grondgebied werken, hoeven buitenlandse diensten zich echter niet aan onze wet te houden. Ze mogen in ons land data verzamelen volgens de wet van het land van waaruit ze opereren. Het gerechtshof vindt bovendien geen bewijs dat ze in strijd met het EVRM werken. De AIVD en MIVD mogen de verstrekte gegevens daarom zonder verdere verificatie blijven gebruiken, luidt het oordeel.



De zaak werd aangespannen nadat de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden in 2013 de werkwijze van de National Security Agency (NSA) uit de doeken had gedaan. Daaruit bleek onder meer dat de NSA over de hele wereld ongericht gegevens onderschept van telefoongesprekken en internetverkeer.