Alarmerende toename van gevaarlijke fileratten

De Verkeers Informatie Dienst (VID) signaleert dat steeds meer automobilisten gebruikmaken van sluiproutes om files te vermijden. Denk aan af- en toeritten, verzorgingsplaatsen en parallelbanen. Naar aanleiding daarvan is de VID steekproeven gaan houden en is het aantal fileratten bij rustplaatsen gaan tellen. Een derde van het verkeer bleek op sommige locaties het tankstation voorbij te rijden. Op de A4 bij Den Ruygen Hoek, reden elke minuut twee sluipers een deel van de file voorbij. ,,Automobilisten denken op die manier sneller van A naar B te komen, maar dat blijkt in de praktijk toch vaak anders uit te pakken'', zegt Patrick Potgraven van de VID. ,,Door het extra invoegen worden files langer, omdat de hoofdrijbaan het grote aantal invoegers niet kan verwerken.''



Weer terug

Het fenomeen filesluipen is weer terug van weggeweest. In het begin van deze eeuw ondervonden de snelwegen er al hinder van, maar door de stagnerende economie en omdat er veel wegen zijn verbreed en bijgebouwd stierven de fileratten uit. Inmiddels is het al een aantal jaren drukker op de weg. ,,We zitten nu weer op het niveau van 2007'', aldus Potgraven die opmerkt dat fileratten gevaarlijk bezig zijn.



,,Kinderen spelen op rustplaatsen en logischerwijs wordt er niet stapvoets gereden bij die inhaalmanoeuvres.'' Daarnaast kent het filesluipen ook een negatief sociaal aspect. ,,Het is net als voordringen bij de bakker, het is ongewenst gedrag''.



Oplossing

,,Maar'', zegt Potgraven. ,,Strafbaar is het niet''. Toch zijn er volgens hem wel twee manieren om filesluipen op rustplaatsen tegen te gaan. ,,De infastructuur zou op de schop moeten. Frankrijk is daar een goed voorbeeld van, daar rijd je op een parkeerplaats bijna een soort parcours voordat je weer op de snelweg bent.'' Een tweede oplossing is een anti-sluipsysteem installeren. Middels kentekenregistratie laat een stoplicht het verkeer sneller door dat een aantal minuten op de rustplaats is geweest, omdat er daadwerkelijk is getankt of gepauzeerd.