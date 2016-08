Allan laat pas na meer dan 10 jaar van zich horen

Of ik zo aardig wilde zijn om een vriendin van me te laten weten dat hij naar haar op zoek was. Het berichtje kwam van ene Allan. Hij had gezien dat ik een facebookvriend van haar was. Een jaar of dertig geleden hadden ze samen mooie maanden beleefd in een kibboets, schreef de Brit.



Destijds waren ze innig bevriend, begreep ik. Hij repte over het geluk dat schijnbaar verscholen ligt in avocado's plukken, keukendiensten draaien en werken in een leerlooierij aan Israëls grenzen, als je zo rond de twintig bent.



Allan was zoveel jaar na dato benieuwd wat het leven mijn vriendin had gebracht. Of het zacht voor haar was geweest. Of juist niet.



Ik herinnerde me Allans naam vaag uit de gesprekken in ons studentenhuis. Hij was een van de Britten, Denen, Fransen, Duitsers en Italianen die weleens kwamen aanwaaien; mensen die we onderweg hadden ontmoet.



Kijk nou toch wie we hier hebben, zei ik, toen ik mijn vriendin met een zwier Allans mailadres overhandigde.



,,Allan? O, Allan!'' Achteloos legde ze het papiertje op het aanrecht en ging door met wijn inschenken. Ik keek haar aan met opgetrokken wenkbrauwen. ,,Ik moet niets hebben van mensen die meer dan tien jaar niets van zich laten horen'', zei ze. Ze keek me recht aan: ,,En dat weet jij!''



Dat ze te streng was, zei ik. Dat mensen jarenlang druk kunnen zijn met het krijgen en opvoeden van kinderen, met zieke ouders, met werken aan een carrière, met van alles en nog wat. Het is mij niet anders vergaan, zei ik.



,,Er zit een grens aan'', zei ze. En tien jaar was de grens. ,,Daarna is het niet meer in te halen. Waar moet je beginnen met praten? Bij de miskramen, terwijl je nu met je pubers moet zien om te gaan? Bij je zieke vader, terwijl je je zijn stem al niet meer herinnert?''



Bovendien, zei ze, mensen die zich na zo lang weer melden, daar is iets mee.



Hoezo is daar iets mee, zei ik.



,,Die Allan heeft vast een rot­relatie. Of zijn vrouw is ervandoor, en ineens denkt-ie: had ik niet nog ergens een oude liefde? Of hij heeft zo'n enge Landmark-cursus gedaan, en moet van de trainer oude contacten aanhalen. Jij hebt toch ook zo'n ex die zich alleen meldt als een relatie weer op de klippen is gelopen? Nou dan! Allan zoekt het maar lekker uit. Zonder mij.''



Na een glas wijn leek ze te bedaren. Er was gedoe op haar werk, veel gedoe. En haar moeder was ziek en wilde niet dat er een dokter kwam kijken; ze maakte zich zorgen.



Op weg naar de keuken om ons nog een glas in te schenken, pakte ze het papiertje van het aanrecht. Ze stak het in haar zak.