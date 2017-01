Alle mbo'ers reizen vanaf vandaag gratis naar school

Sommige studenten fietsen of lopen naar school. Ook zullen sommigen het risico van een schuld niet willen nemen. Studenten die een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 volgen, maar niet afronden, moeten het abonnement terugbetalen.



Reizigersgroei

Vervoerders NS en Arriva verwacht geen extra drukte in de treinen door de verruiming van het OV-abonnement voor studenten. Volgens Arriva is de reizigersgroei door de jonge mbo-studenten maximaal 8 procent. Landelijk heeft dat geen grote impact, laat een Arriva-woordvoerster weten.



,,Op lokaal niveau kan dit wel effect hebben. Indien nodig zullen we hier met onze dienstregeling op inspelen." NS-woordvoerder Erik Kroeze: ,,De meeste mbo'ers wonen in de buurt van hun school en maken meer gebruik van bus, metro en tram, dan de trein. Het grote verschil zit hem erin dat minderjarige mbo'ers die nu al in de trein zitten, dit straks niet meer zelf hoeven te betalen."