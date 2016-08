Alles was te proberen, leek de filosofie van Klaus Ross

,,André wilde wel de goeroe zijn." - Anonieme patiënt



Hoe betrokken het team van Gezondheidscirkel Venlo-Bracht ook is; niet alles verloopt soepel. ,,Soms was het er chaotisch", aldus een van de patiënten. Ook wordt duidelijk dat Hartel en Ross van mening verschillen. Hartel doet pogingen om iedereen, Ross incluis, te overtroeven met kennis over nieuwe methoden.



André draafde soms door

Het is Hartel die in het voorjaar 2015 op de proppen komt met de later omstreden geworden glucoseblokkers, stelt een patiënt. Hartel is in de kliniek ondernemer, vriend, vraagbaak, logé; geregeld slaapt hij op de eerste verdieping. ,,André draafde soms door", zegt een bezoeker.



In de zomer van 2015 barst de bom: Hartel vertrekt. Niet alleen conflicten over de behandelingen spelen daarbij een rol: meerdere bronnen beweren dat Hartel een huurschuld heeft. Hij gaat op eigen houtje kankerpatiënten 'helpen' en belandt in Italië. Vanaf nu is Klaus Ross de man in Bracht.