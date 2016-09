'Als ik te lang over uitvaarten praat, begin ik al te huilen'

Broodje kaas

De begrafenis van zijn eigen vader, toen Harry nog maar zeventien was, zag er anders uit dan de uitvaarten die hij nu wil bieden. ,,Het was verschrikkelijk. Ik zie de burgemeester nog staan (mijn vader zat in de gemeenteraad) met een voet op de hoop zand, pratend over zichzelf, in plaats van over mijn vader.''



Vlak daarna vertelde zijn moeder hoe al die mensen die haar vroeger zagen als de vrouw van een notabele, waren gestopt met zwaaien. ,,In de kern zijn mensen niet aardig.'' Dat was de les die hij toen leerde.



Als hij zelf gaat, wil Mens misschien wel daardoor alleen zijn directe familie erbij - zijn (ex-) vrouwen, zijn kinderen. Onlangs werd bekend hoe hij er een derde gezin op nahoudt. Vijf dochters kreeg hij in totaal. ,,Na de dood van mijn vader, ben ik van 17 jaar 27 geworden. Ik heb een heel deel overgeslagen, ging niet mee naar de disco. Later ben ik dat in gaan halen.''