Als je schoonzoon een moordenaar blijkt

,,Zeker kijken we daar nog weleens naar'', zegt Corry (67), terwijl ze koffie op tafel zet. Met koekjes weer, tegenwoordig. ,,Het leven mag best weer leuk zijn. Al is het onbevangene voor altijd weg. De glans is eraf. Maar we hebben een methode ontwikkeld om door te kunnen leven. Ik doe vrijwilligerswerk in een verpleeghuis, Ruud bij de Vereniging van Eigenaren. We gaan af en toe uit eten, een midweekje weg. We kunnen zelfs weer detectiveseries kijken waarin een moord wordt gepleegd. Zolang die maar wordt opgelost. Want het goede moet overwinnen. Maar de tijd heelt niet alle wonden, nee. Elke ochtend besef je meteen dat je wakker wordt in een toestand die niet compleet is.''



Rillingen

Iedereen die je spreekt over 'het familiedrama van Zoetermeer' krijgt er nog altijd de rillingen van. Het antwoord op de vraag hoe iemand zóiets kan doen, komt nooit. ,,Vanaf dat Claudia 18 was kwam Richard bij ons over de vloer'', zegt Corry. ,,Hij sliep in de weekenden bij ons. We mochten hem graag, omdat Claudia van hem hield. Hij was ook zo blij met z'n kinderen, z'n eigen vlees en bloed. Bij de geboorte stond hij te juichen in de tuin: ik heb een dochter!''



,,Hij kreeg hier te eten en te drinken'', zegt Ruud. ,,We gingen samen vissen, dronken een biertje. Hij stond altijd klaar. Er hoefde maar iets te gebeuren en hij kwam eraan. In 2005 kreeg onze andere dochter, Jacqueline, wat problemen in haar huwelijk. Toen ben ik nog met mijn twee schoonzoons gaan snookeren. Ik heb nog steeds de e-mails waarin we de afspraak maakten. Dat hij mij zou ophalen. We hebben hem veertien jaar gekend, hij was part of the family. Dat was in februari 2005.''