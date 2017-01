'Als Trump maar geen Erdogan wordt'

Dani Rodrik is een grootheid in de economische wetenschap. Hij waarschuwde al in de jaren 90 voor de grenzen van globalisering. Rodrik doceert aan de universiteit van Harvard, Massachussets, en staat vooral bij zijn collega's op een voetstuk. Ze bewieroken zijn laatste boek, Economics Rules, dat zowel een liefdesverklaring is aan de economische wetenschap als een oproep aan mede-economen om toch vooral nederig en bescheiden te zijn. Rodrik is nog niet vergeten hoe de financiële crisis van 2008 de academische wereld compleet overviel.





Actievoerder

Hij is van nature een beleefde, bedeesde man. Zijn studenten noemen hem liefkozend Uncle Dani, en eigenlijk geniet hij het meest van de pure wetenschap. Maar sinds een paar jaar is hij ook actievoerder, soort van. In 2008 werd zijn schoonvader, de Turkse ex-generaal Cetin Dogan, opgepakt voor zijn rol in een vermeende staatsgreep. De regering van president Recep Tayyip Erdogan zag in Dogan het brein achter Balyoz Harekât¿, Operatie Voorhamer. Daarvoor kreeg de ex-generaal 20 jaar celstraf.



Rodrik onderzocht de zaak, samen met zijn vrouw Pinar. Ze ontdekten tal van inconsistenties. Een deel van het bewijs bleek geantidateerd. Schoonvader Dogan werd uiteindelijk vrijgesproken. Niet omdat hij niet betrokken was bij de couppoging, wel omdat de rechter constateerde dat justitie haar boekje ver te buiten gegaan was.



Blog

Ondertussen was Rodrik, die zijn bevindingen bijhield in een blog, in Turkije persona non grata geworden. Was hij voorheen een uithangbord van de Turkse academische wereld, nu moest hij zijn land mijden om geen gevangenisstraf te riskeren. Zijn voormalige intellectuele vrienden zagen hem als een handlanger van het leger, als tegenstander van het regime Erdogan dat zich juist hard maakte voor de democratisering van het land. Dat dacht men toen nog, althans.



Sinds de verijdelde coup van afgelopen zomer is Turkije in de greep van de jacht op Gülenisten en ligt de democratie meer en meer aan banden. ,,De samenleving is steeds meer in tweeën gespleten", zegt Rodrik, die afgelopen week in Tilburg was om daar de Cobbenhagen-lezing te verzorgen. ,,De realiteiten aan beide kanten van de streep zijn geheel verschillend. Er is geen overlap. Daardoor is er niet eens het begin van een gesprek."



U woont tegenwoordig in de VS, nog zo'n land waar van alles aan de hand is. Welke situatie baart u de meeste zorgen?

,,Toch de VS. Daar is het niet erger dan in Turkije, maar de ontwikkeling is voor Amerika wel nieuw. De situatie is onvoorspelbaar. Het zou verschrikkelijk zijn als de Verenigde Staten hetzelfde pad volgen als Turkije en andere onvrije democratieën. Er is een hoop om ons zorgen over te maken."



Ziet u dat echt als een concrete mogelijkheid?

,,Ja. Ik denk niet dat Donald Trump respect heeft voor democratische normen. En wat er precies in de wet staat, maakt niet uit als machtshebbers zich er niet aan willen houden. Dus het is erg zorgwekkend.''



,,Ik maak me nog niet eens zozeer zorgen over zijn economische agenda. Die zal altijd begrensd worden door economische belangen. Mensen die iets te verliezen hebben, zullen weerstand bieden. Maar qua buitenlands beleid zijn die begrenzingen er niet. Ik ben bang dat de manier waarop Trump reageert op gebeurtenissen in de wereld desastreus zal uitpakken."