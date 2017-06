'Ik werk er écht hard aan'', zegt Marcel, en het huilen staat hem nader dan het lachen. Hij kijkt ons aan. ,,Ik weet precies wat ik moet doen: ik moet gewoon ontspannen. Ik heb zo'n behoefte aan flow. Maar hoe harder ik het probeer, hoe slechter het lukt.'' De mensen in de zaal beginnen zachtjes te gniffelen. Het is altijd makkelijker om de paradox te zien bij een ander. Het gevoel van flow wordt voor het eerst beschreven door de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi (sorry, hij heet echt zo, en dat is best ironisch met zo'n naam). Volgens hem gaat flow over dat gevoel dat je kan overvallen als je iets doet waardoor je alles om je heen vergeet. Je staat bijvoorbeeld te koken en je vergeet de tijd, je afspraken en uiteindelijk jezelf. Of je werkt aan een project en het is precies ingewikkeld genoeg om het spannend te houden, maar simpel genoeg om toch duidelijke stappen te zetten. Je voelt dat je de baas bent over wat je doet - of dat nu zeilen is, schrijven of handwerken - maar als je even niet oplet, kan het zo weer de baas zijn over jou. Je ervaart flow als wie je bent en wat je doet één wordt. Dat maakt het ook veel groter dan een gemoedstoestand. Werkelijke flow gaat namelijk verder dan dat; het is een vorm van vrede.

Het is geen toeval dat flow een woord is dat verwijst naar water; stroomt het of stroomt het niet? Water biedt geen weerstand, het heeft geen vaste vorm, het vecht nooit terug en toch maakt het de diepste kloven en gladste rotsen. Het lijkt alsof het niets doet, maar ondertussen doet het van alles. Zonder ze te bevechten, vormt water de rotsen wel.



De flow zit 'm juist in dat 'niets' doen.



Misschien herken je dat je stiekem met veel dingen in gevecht bent. Omdat de werkelijkheid anders is dan je had gewild. Omdat mensen niet doen wat je had gehoopt. Omdat sommige dingen domweg oneerlijk zijn. Omdat je het niet eens bent met wat een ander vindt. Misschien maakt het je boos, verdrietig of gefrustreerd. Je voelt je wellicht afgewezen, onjuist behandeld of miskend.



In alle gevallen ben je aan het vechten met wat er is.

De essentie van flow is dat je besluit om te stoppen met vechten. Dat je harmonie vindt met alles wat er is. En dus ook met wat er niet is of niet meer is.



Marcel ziet daar op dat podium wat hij aan het doen is en besluit ter plekke te stoppen met zijn geknok.



Een paar weken later zien we hem terug. En zie: flow.



Soms is niets doen het best.



Reageren? magazine@persgroep.nl