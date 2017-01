'Altijd vroeg ik me af: waarom is mijn zusje dood en leef ik?'

Psychopatisch



Twee jaar geleden stelden drie deskundigen nog vast dat Mike J. een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Ze oordeelden dat hij psychopathische trekken heeft. Justitie verzette zich daarom in de rechtbank in Zutphen tegen de opheffing van zijn tbs.



Vrijdag kwam opeens de keiharde boodschap binnen. Martin werd geïnformeerd door Slachtofferhulp dat Mike J. vanaf 2 januari op onbegeleid verlof mocht. Het is een eerste grote stap op weg naar een leven in vrijheid, buiten de tbs-kliniek. ,,Hoe kan het dat deze man in twee jaar tijd, van een persoon met psychopathische trekken, nu beter is geworden? Hoe kan een barbaar, een beest veranderen in een normaal mens? Dat kan helemaal niet'', vraagt Martin zich af.



Rochelle is in verwarring. ,,Niemand heeft mij geïnformeerd over het verlof. Als ik het niet van mijn vader had gehoord, had niemand het mij verteld.



''Vlijmscherpe gevoelens komen sinds een paar dagen omhoog. Ze vertelt het huilend. ,,Gisteren was ik in mijn eigen keuken gewoon bang om iets uit de vriezer te pakken.'' En woede zit er opeens. ,,De haat die ik voel, is echt. ''Ze is nog steeds op zoek naar alle puzzelstukjes. Op internet las ze dat Mike J. zijn celmuur had volgeplakt met krantenknipsels over de dood van Rowena. ,,Als een trofee.''



Argwaan is er over de rol van haar moeder Wanda die in 2006 vrijkwam. Ze heeft een nieuwe naam en een nieuw gezin met twee nieuwe zoontjes (1 en 2 jaar). De babydochter van Mike J., die Wanda kreeg tijdens haar detentie, woont in een pleeggezin.



,,Op internet lees ik enge dingen over Rowena'', zegt Rochelle. ,,Ik lees dat er mogelijk meer achter haar dood zat. Dat ze mogelijk is misbruikt door een netwerk van pedofielen. Een tijd heb ik gedacht dat mijn moeder misschien niet zo erg was. Maar waarom greep ze niet in? Wat is de waarheid?



''Voor Rochelle is de band met Wanda verwarrend. Jeugdzorg vond het nodig dat ze als kind contact hield. ,,Dat zou goed zijn voor de moeder-kind band'', schampert Martin. ,,Er moést een omgangsregeling zijn.''



Maar Rochelle ziet haar moeder nu als een 'vage kennis'. ,,Mijn moeder is mijn moeder niet. De moederband die je hoort te hebben, is er niet. Dat zou ik ook niet kunnen.''