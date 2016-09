Amerika is voor iedereen het beloofde land

Verbijsterend

En over het ontbreken van cynisme in de volksaard: ,,Dat zie je zelfs in het verbijsterende vertrouwen in Donald Trump. Het is soms op het naïeve af. In plaats van cynisch over hem te doen, geloven ze echt dat hij het kan. Maar het 'yes, he can' is in Nederland zo gauw 'ja, maar'.''



Nieman discussieert veel en graag over zijn 'beloofde land': ,,Het enige punt waar ik elke keer op verlies is de wapenwetgeving. Dat krijg ik ook niet uitgelegd, al begrijp ik de hang naar wapens van veel Amerikanen nog wel. Dat is een band met het verleden, met de kolonisten die niet onbewapend door dat immense land konden trekken uit vrees beren en indianen tegen te komen. Hooguit kan ik uitleggen dat het probleem voor de meeste Amerikanen minder groot is dan de Europese media willen doen geloven. Maar na weer een rampzalige gebeurtenis zoals die schietpartij in Orlando kan ook ik alleen maar zeggen: Amerika, je bent nu bijna 250 jaar. Het wordt echt tijd om je als een ouder land te gedragen.''



Werk en familie weerhouden Nieman en De Boer ervan zich permanent in Amerika te vestigen. Grijnzend: ,,Wie weet, ooit wel. De Amerikanen die in ons huis zaten mailden na een tijdje: hou ons huis en de auto maar, wij blijven hier in Amsterdam. Ach, die oude hippies genoten juist enorm van het kleinschalige en het vrijuit kunnen blowen. Op straat denk ik, want het huis rook heerlijk schoon toen we terugkeerden.''



