Amerika's 'Maurice de Hond' is wanhopig

In de zomer van 2010 - met nog 28 maanden aan debatten, toespraken en uitglijders te gaan - wist Allan Lichtman genoeg. Barack Obama zou in 2012 weer de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaan winnen, hoe impopulair hij op dat moment ook was.



Lichtman bleef erbij, ook toen Mitt Romney twee jaar later Obama op de hielen zat in de peilingen. ,,Ik heb er verhitte discussies over gehad met opiniepeilers. Dat kan niet, zeiden ze, zo ver van tevoren een voorspelling doen. Let maar op, zei ik, jullie hebben het allemaal mis. Ik krijg gelijk.''



Geen bluf

Het is niet zomaar bluf. Lichtman had toen al zeven keer eerder de verkiezingsuitslag juist voorspeld. In 2008, toen een historische verkiezingsdag Obama aan de macht bracht, kwam bijvoorbeeld uit wat hij al in 2005 op papier zette: de Democraten zouden het Witte Huis terugveroveren. ,,Al hadden ze een willekeurige naam uit het telefoonboek gekozen, dan nog hadden ze gewonnen.''



Nu de verkiezingsdag op 8 november 2016 nadert, heeft de aan de Amercan University verbonden historicus nog altijd geen voorspelling gepubliceerd. ,,Ik weet het echt nog niet zeker genoeg. Heel, heel ongebruikelijk.''



Sleutels

Lichtman voorspelt welke partij het presidentschap verovert aan de hand van dertien simpele stellingen, 'de sleutels tot het Witte Huis' (zie kader). Peilingen negeert Lichtman. Het gaat hem om 'onderliggende ontwikkelingen', niet om zulke momentopnames. Als meer dan de helft van de dertien stellingen waar is, zal volgens hem de zittende partij de meeste stemmen krijgen, in dit geval de Democraten van president Obama. Is meer dan de helft niet waar, dan wint de uitdager.



,,Mijn theorie is dat de verkiezingen een referendum zijn over de prestaties van de partij in het Witte Huis. Kiezers zijn pragmatisch: als ze het goed doen, mogen ze nog vier jaar.'' Zo gaat het al sinds zeker 1860, concludeerde de professor met terugwerkende kracht - tot de dag dat Donald Trump zich verkiesbaar stelde. ,,We hebben nooit een kandidaat als hij gezien. De dingen die hij zegt, waren elke andere politicus allang fataal geworden.''