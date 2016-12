Amerikaan krijgt van politieagent les in het knopen van stropdas

Minister: Tunesiër zeer waarschijnlijk dader aanslag

16:53 Tunesiër Anis Amri is niet zomaar een verdachte in het onderzoek naar de aanslag in Berlijn. Hij is 'met grote waarschijnlijkheid de dader', zei minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière (CDU) donderdag. Hij is samen met bondskanselier Angela Merkel en zijn collega van justitie Heiko Maas bij het Openbaar Ministerie in Berlijn.