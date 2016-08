Amsterdamse damherten mogen worden afgeschoten

In de Amsterdamse Waterleidingduinen leven zo'n zesduizend dieren samen. De rechtbank in Haarlem is het ermee eens dat een grens van ongeveer duizenden damherten aannemelijk is. De belangen van alle dieren zouden zo evenwichtig worden gediend.



Daarnaast oordeelt de rechter dat de provincie zorgvuldig te werk is gegaan bij het toestaan van de jacht op de damherten. Faunabeheereendheid, de organisatie achter het beheer van de Amsterdamse Waterleidingduinen, zou het recht hebben om dat beheer volgens eigen inzicht in te richten.



Aantallen halen

,,Dit heeft niets met jagen te maken. Dit is gewoon efficiënt beheer. Gewoon de aantallen halen", verklaarde beheerder Leo van Breukelen eerder. Over vijf jaar moet het aantal damherten maximaal 800 zijn. Nu bestaat de populatie nog uit ruim 3.800 dieren. De damherten eten nu met zijn allen de duinen kaal.



De Dierenbescherming was het daar niet mee eens en verzamelde 17.099 handtekeningen met een petitie. Directeur Frank Dales overhandigde die aan de Amsterdamse wethouder Udo Kock. Dales noemt de jacht ronduit stuitend. ,,Het is onnodig, dieronvriendelijk en schadelijk voor het hele gebied.''



De natuur- en dierenbeschermingsorganisaties kunnen nog in hoger beroep bij de Raad van State.