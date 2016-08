André van Duin: Eigenlijk heb ik niets met taarten

Hoe gaat het met Martine?

,,Naar omstandigheden goed, maar ze gaat erg langzaam vooruit. Ze leeft met het programma mee. Daarom bel en mail ik haar regelmatig om haar op de hoogte te houden. Maar ik mag er ook weer niet te veel over praten van haar. Dan moet ze huilen, zegt ze. Zo verschrikkelijk vindt ze het dat ze het programma nu niet kan doen. Het liefst zou ze vandaag nog aan de slag gaan.''



Bent u door haar situatie meer met uw eigen sterfelijkheid bezig?

,,Het schiet soms door mijn hoofd dat ik in mijn leven door allerlei bochten ben gegaan waar het mis had kunnen lopen. Krakkemikkige auto's, bussen, vliegtuigen, situaties in het buitenland. Maar ik ben er nog. Mijn komende verjaardag vier ik niet op een speciale manier. Ik zie 70 niet als een bijzondere mijlpaal. Ik prijs me wel gelukkig: het verval valt mee. Ik besef dat ik enorme mazzel heb: ik heb geen looprek of karretje nodig. Ik kan goed praten, zie alles haarscherp en voel me fysiek fit. Vol energie. Heel veel doe ik daar niet aan. Ik ga een paar keer per week met Martin zwemmen. Maar ik zit niet constant op mijn eten te letten: dit mag ik wel en dat is minder gezond. Het moet gezellig blijven.''



Dus u hebt alle Heel Holland Bakt-creaties geproefd?

,,Af en toe. Maar ik ben niet zoals jurylid Janny, die een hele taart naar binnen werkt. Eigenlijk ben ik geen zoetekauw, heb ik niks met taarten. Ik houd van hartig. Borrelhapjes, saucijzenbroodjes, warme dingetjes met kip. En ik ben van de Hollandse pot. Zuurkool met een worst, andijvie met een karbonaadje. Of Martin maakt spruitjes met gekookte aardappels en draadjesvlees. Hij is van de kokerij thuis. Ik ontbijt al jaren elke ochtend precies hetzelfde: een boterham met leverpastei en een glaasje melk. Daarna een stroopwafeltje bij de koffie.



's Middags om 5 uur altijd een soepie en als lunch daarvoor een salade of een broodje. Vaak eet ik maar de helft van dat bolletje op, dat scheelt weer punten. En daardoor kan ik dan 's avonds een blokje kaas bij de tv eten of een stukje zure zult uit de koelkast pakken.''



U lette toch niet op uw eten?

,,Ik bedoel dat ik niet ga voor macrobiotisch of lokaal biologisch of dat soort dingen. Daar krijg ik hetzelfde rare gevoel bij als bij de toevoeging 'handgemaakt'. Dat het plotseling een pluspunt is dat een product een beetje scheef is. Ik heb het liever recht en uit de fabriek. Ik let sinds mijn 25ste op calorieën omdat ik aanleg heb om dik te worden. Ik weet uit mijn hoofd: de onderste helft van een broodje 125, de bovenste 75, een glas bier 100, een campari-soda ook. Ik ben simpel en niet van de liflafjes. Door vrienden of mijn werk kom ik vaak in van die restaurants met mooie gerechtjes waar een heel verhaal wordt verteld bij mijn bord. Zo van: op de huid gebakken en op een bedje van weet ik het wat.



Dan denk ik: jaja, het zal wel en ik schuif het gewoon naar binnen.

,,Ik heb maar één criterium: ik vind iets lekker of niet. Ik geniet nog steeds van uierboord. Het is eigenlijk slachtafval, maar mijn moeder haalde dat voor ons in Rotterdam. Als ik daar ben, ga ik langs slagerij Haak om het te halen. Daar maken ze het nog in de kelder, in van die grote ketels. Staat het de hele nacht te koken en vervolgens wordt het gebraden. Het is niet dat je een speen op je bord ziet liggen, het lijkt een beetje op varkensfricandeau. Je kunt het altijd voor me neerleggen, net als frikandellen en kroketten.''



U hebt vaste gewoontes, maar in uw werk probeert u wel nieuwe dingen uit, zoals vorig jaar het toneelstuk The Sun­shine Boys en nu HHB. Hoe kan dat?

,,Ik hoef niet meer te werken. Daardoor verkeer ik in de luxe positie dat ik de krenten uit de pap mag halen en risico's kan nemen. Ik probeer rollen en projecten die mij leuk lijken. Dat wil ik ook graag omdat het mij helemaal niets lijkt om niks meer te doen; erg saai wordt

het dan. Bovendien zijn Martin en ik niet van de vakanties. We gaan weleens een midweek weg naar een stad, maar we zitten net zo lief tegenover ons huis aan de hotelbar van het Pulitzer tussen de toeristen. Daar krijgen we ook een vakantiegevoel van.



,,Kortom: ik wil bezig blijven en tegelijkertijd mijn grenzen een beetje verleggen. Ik kan op mijn 70ste toch niet steeds in korte broek met rare hoedjes op en in allerlei vermommingen het podium beklimmen? Ik zie het sommige komieken doen en dan denk ik: ai, doe er afstand van, het wordt zo sneu en zielig. Zo wil ik niet eindigen. Daarom overweeg ik nu compleet solo het theater in te gaan. Dat heb ik nog nooit gedaan.



Ik ben van de samenwerking: Frans van Dusschoten, Corrie van Gorp, Ron Brandsteder. Het lijkt me spannend in mijn eentje als mezelf op de planken: dan heb ik niks of niemand om mij achter te verschuilen. Ik voel me aangemoedigd door de mooie reacties op mijn rol in The Sunshine Boys. Publiek komt na afloop van de voorstelling naar me toe en zegt: 'Goh, wat geweldig dat u dat ook nog kunt'. Het is altijd leuk om complimentjes te krijgen, maar stiekem denk ik: zoveel bijzonders presteer ik niet. Voor de pauze zit ik in een stoel te mokken en na de thee lig ik in bed.''



U bent dus gevoelig voor reacties. Bent u nu nerveus voor opmerkingen over Heel Holland Bakt?

,,Een beetje natuurlijk. Ik denk dat iedereen na de eerste en de tweede en mogelijk de derde aflevering zegt: 'We missen Martine'. En terecht. Ik zou hetzelfde gezegd hebben. Dat heb ik van tevoren ook ingecalculeerd en geaccepteerd. Maar ik hoop dat de fans aan me wennen en zien dat ik haar niet kan en niet wil nadoen. Dat is ook nooit de bedoeling geweest.

Ik zal af en toe een kleine gil geven, maar moet het vooral hebben van mijn vriendelijke en sympathieke en bescheiden bijdrage.''



Dit artikel is afkomstig uit AD Magazine, de weekendbijlage van het AD.