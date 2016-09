Antirookclub verliest: rookruimte blijft in stand

De rechter is het eens met de overheid, die vindt dat de afgesloten rookruimte in café, disco of restaurant nodig is voor een rookvrije samenleving. Verliezer Clean Air Nederland (CAN) beweert het tegenovergestelde: een rookruimte zou bezoekers juist aanzetten om nog een sigaretje op te steken.



Dat druist volgende de antirookclub in tegen de opdracht van de overheid om het roken te ontmoedigen. En met het openen en sluiten van de deur naar de rookruimte worden andere gasten alsnog blootgesteld aan de giftige tabaksrook.



Voorzitter Tom Voeten: ,,We staan er heel erg van te kijken dat de rechter ons niet heeft gevolgd. We vinden de rookruimten in de horeca nog altijd echt misstand. Het geeft een dagelijkse vorm van overlast en ellende.'' Clean Air Nederland blijft strijdlustig en heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. ,,De vorige keer zijn we ook succesvol geweest. We zullen doorgaan, ook al moet dat tot aan de Hoge Raad.''