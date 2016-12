App tegen etnisch profileren door politie in de lucht

Volgens de organisatie moet de app de druk op de politie verhogen om actie te ondernemen. ,,De politie krijgt door klachten meer inzicht op wat er misgaat in de uitvoering van politiecontroles op straat. En klachtbehandeling zal ook leiden tot meer duidelijkheid binnen de politie over wat wel en niet mag bij politiecontroles. Als deze signalen bij de politie niet binnenkomen, hoeft de politie niet kritisch te kijken naar haar eigen beleid, instructies en het gedrag van individuele agenten'', stelt Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete.



Discriminatie

De organisatie stuurt de klachten door naar de klachtenprocedure van de politie en/of naar een antidiscriminatiebureau in de regio. Controle Alt Delete zal naar eigen zeggen elk jaar bekend maken wat de aard van de klachten is en hoe de politie ermee omgaat.



Tips

Burgers die de app gebruiken kunnen er meer mee dan alleen klachten doorgeven. De rechten van burgers en de bevoegdheden van de politie worden er op een rijtje gezet en er staan juridische tips op en adviezen hoe je om kunt gaan met de politie tijdens een controle. ,,Niet iedereen kent zijn rechten en de politie maakt hier handig gebruik van'', zegt Jair Schalkwijk van Controle Alt Delete.



Amnesty International Nederland ziet naar eigen zeggen de meerwaarde van de app.,,De app is een belangrijke tool voor burgers om zichzelf te informeren en in actie te komen tegen etnisch profileren'', zegt Nawal Mustafa van Amnesty Nederland.



Download hier de app voor de iPhone.

Download hier de app voor Android.