Apple is reddingsboei voor Ierse Athenry

Geschenk uit de hemel

,,De komst van Apple naar Athenry is een geschenk uit de hemel'', jubelt Martin Morrissey. De stamgasten van de eigenaar van The Square Inn, een kroeg in het centrum, knikken. ,,Of ik ze vertrouw? Wat dacht je! Een paar maanden geleden nodigde Apple lokale ondernemers en vaklui uit om te kijken of die iets voor ze konden betekenen. De meest geschikten zijn eruit gepikt. Ongeveer 300 man nemen de bouw van het data centre voor hun rekening.''



Morrissey wijst op Cork, de tweede stad van Ierland na Dublin. Apple streek daar ruim dertig jaar geleden neer en biedt inmiddels aan ongeveer 6.000 mensen werk. Dat die vestiging door het bedrijf volgens de Europese Commissie fungeerde als een doorsluishaven van winst uit heel Europa, maakt hem niet kwaad. Dat Apple, met dank aan de Ierse regering, vrijwel geen belasting betaalde, deert hem geenszins.



,,Dankzij zulke regelingen met multinationals hebben we nog steeds te eten hier in Ierland'', stelt hij betekenisvol. Morrissey haalt The Fields of Athenry aan om zijn woorden kracht bij te zetten. Het lied, onder meer vertolkt door The Dubliners, gaat over de beruchte hongersnood in de negentiende eeuw waardoor de bevolking werd gedecimeerd. Vooral in West-Ierland stierven velen.



Louise Blade, uitbaatster van naaiatelier Sew Smart, kijkt meer naar het recente verleden. Apple, zo spiegelt ze voor, kan het dorp redden van de vergrijzing. Haar drie zoons en twee dochters wonen als gevolg van de economische malaise allemaal in het buitenland. ,,Voor hen komt Apple net te laat'', verzucht ze. ,,Mijn jongens - elektricien, timmerman en loodgieter - hadden met hun vaardigheden aan de slag gekund bij het data centre.''



Haar kinderen, zo voorspelt ze, komen nooit meer terug naar Athenry. ,,Al kunnen ze de baas van Apple worden. Hun leven ligt elders. Maar voor de nieuwe generatie biedt dit een baken van hoop. Je hoeft niet per se meer weg. Want de kans is groot dat andere giganten gaan volgen. Wat goed genoeg is voor Apple, is goed genoeg voor iedereen.''



Louise Blade vormt geen uitzondering. Veel ouders zagen hun kroost naar de VS, Canada of Australië vertrekken. Als gevolg van deze uittocht beleven de sportverenigingen moeilijke tijden. De hurling-, de handbal- en de voetbalclub raakten handenvol beoefenaars kwijt. ,,En er was hier al niet veel te doen'', zegt Alan Burgess, manager van het Heritage Centre. ,,Wij zijn eigenlijk de enige attractie voor kinderen. Hier kun je boogschieten of een ridderharnas aantrekken. Maar dat is meer iets voor dagjesmensen. Apple kan heel Athenry, in bredere zin, iets moois bieden.''