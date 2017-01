Ard en het oplichterssyndroom

Ik heb ze regelmatig: dromen waarin ineens mijn scriptiebegeleider voor de deur staat. Ik ben jaren geleden afgestudeerd, en heb de beste man daarna nooit meer gezien. Maar ineens staat hij daar, en zegt me dat ze een fout hebben gemaakt.



Dan begint hij maniakaal te lachen en roept dat ik mijn diploma moet inleveren, omdat ik natuurlijk veel te slecht en te dom ben voor dat papiertje. Dat ze het me ten onrechte hebben gegeven.



Meer mensen schijnen hier last van te hebben, want er is zelfs een officiële naam voor: het oplichterssyndroom. Het gevoel van mensen die denken dat ze zich door het leven hebben gebluft, dat ze niet verdienen wat ze voor elkaar hebben gekregen.



Ik vroeg me gisteren af of Ard van der Steur hier ook wel eens last van heeft: het gevoel ontmaskerd te worden. Bij mij zijn het dromen: ik heb weinig reden om te denken dat ik ooit mijn diploma moet inleveren, ook al heb ik het vak Vroegmoderne Letterkunde drie keer moeten volgen.



Maar Ard van der Steur liegt, houdt achter, verdraait de werkelijkheid, en wéét ondertussen dat Bas Haan van Nieuwsuur een boek schrijft over de bonnetjesaffaire. Bas Haan, een journalist van het kaliber 'ik heb hier je stomerijbonnen uit 1983, alsmede alle brieven die je ooit naar Sinterklaas hebt gestuurd'. Geen journalist die je op je hielen wilt wanneer je iets achterhoudt. Misschien zorgt dat bij Ard ook wel voor nachtelijk zweten, maar de gewetensnood was in ieder geval niet groot genoeg om de leugens op te biechten.



Van der Steur heeft als Kamerlid toenmalig minister Opstelten geadviseerd informatie achter te houden over de bonnetjesaffaire. Na al het gedonder dat ze al met deze bonnetjes hebben gehad, en zelfs na het opstappen van een minister en een staatssecretaris dacht Ard nog stééds niet: misschien moet ik ook eens met de billen bloot, want anders staat Nieuwsuur hier straks op de stoep.



Ard van der Steur overschat zijn eigen onfeilbaarheid zo ongelooflijk dat hij de realiteit totaal uit het oog is verloren. Gelukkig is Bas Haan er altijd om hem aan de realiteit te herinneren.