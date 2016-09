Arrestatie Zaandam na belagen cameraploeg

De politie heeft de verdachte herkend op camerabeelden. Hij zit vast. De politie sluit meer aanhoudingen in deze zaak niet uit. Woensdag zijn ook nog twee Zaandammers van negentien en twintig aangehouden in een onderzoek naar een video die op internet was geplaatst. Op deze beelden werd een boksbeugel en een stroomstootwapen getoond en werden er bedreigingen geuit.



In totaal zijn de afgelopen dagen vijftien arrestaties verricht in Zaandam. Er zitten nog vier verdachten vast. Naast de drie die donderdag en woensdag zijn aangehouden, blijft de vlogger Ismail Ilgun, die video's op YouTube publiceerde van jongeren die de overlast veroorzaakten, nog in verzekering.