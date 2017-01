Arts spaart pillen voor arme klant

Niet alleen huisartsen, maar ook apothekers zien dat patiënten steeds vaker zorg mijden wegens de hoge kosten. Dat blijkt uit twee onderzoeken onder 300 huisartsen en bijna 400 apothekers, die vanavond worden gepresenteerd in een uitzending van het Nationale Zorgdebat (Omroep Max).



Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en apothekersorganisatie KNMP. Het weggeven van overgebleven medicijnen mag formeel niet, maar volgens een dokter in Tilburg - die om deze reden anoniem wil blijven - is de nood bij veel mensen hoog.



Restanten

De restanten, die eigenlijk vernietigd moeten worden in de apotheek, krijgt hij van nabestaanden van overleden patiënten, ouderen die naar een verpleeghuis gaan of van patiënten die een bepaald medicijn niet blijken te verdragen. Uit het onderzoek blijkt dat patiënten vanwege de rekening vooral afzien van fysiotherapie, medicatie, bloedonderzoek en bezoek aan een specialist. Bijna één op de zeven huisartsen ziet dat patiënten zelfs operaties laten schieten.



Chantal van het Zandt, huisarts en VPH-bestuurslid: ,,Om zorgkosten te besparen, spelen mensen met hun gezondheid, en soms met hun leven."



PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) noemt het zorg mijden 'een probleem' en vindt dat het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft. Dat zei hij dit weekend tijdens het nationale zorgdebat in Carré.



Ook SP en GroenLinks bepleiten afschaffing, het CDA wil verlaging.