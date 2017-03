Asielzoekers betalen 3 ton mee aan eigen opvang

Asielzoekers hebben vorig jaar voor ruim 3 ton bijgedragen aan hun eigen opvang in Nederland, veel meer dan in 2015. Het geld komt vooral van asielzoekers die al een baan hadden terwijl ze nog in een azc woonden.

Asielzoekers in Nederlandse azc’s betaalden in 2016 309.000 euro mee aan hun eigen huisvesting. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2015 en ook veel meer dan in de twee jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij het COA, de organisatie die het onderdak voor de asielzoekers regelt.

Er was de afgelopen jaren vaak veel te doen om de eigen bijdrage van asielzoekers. Verschillende Europese landen kondigden op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis aan dat asielzoekers die veel geld of sieraden bij zich hadden, die moesten afstaan. In Nederland is het al jarenlang de regel dat vluchtelingen die meer eigen vermogen hebben dan 5.800 euro (of 11.000 euro voor een gezin) een eigen bijdrage leveren aan hun opvang hier.

De 3 ton komt volgens het COA vooral van al werkende asielzoekers. Als een vluchteling langer dan zes maanden in een azc woont of als hij een verblijfsvergunning krijgt, mag hij gaan werken. Het COA kort die vluchteling dan wel op zijn leefgeld en vraagt om een bijdrage aan de opvang. Dat kan oplopen tot driekwart van zijn of haar inkomsten.

Explosief

Die korting is soms voor asielzoekers een reden niet te gaan werken zolang ze in een azc verblijven. Ze houden er nauwelijks geld aan over. Hoeveel asielzoekers een bijdrage hebben geleverd aan de 3 ton kon het COA niet vertellen.

'De instroom van asielzoekers nam in de tweede helft van 2015 explosief toe. Door de grote druk op het asielproces kon het een halfjaar of langer duren voordat er over een asielaanvraag werd beslist', schrijft het COA. En als iemand dan een verblijfsvergunning kreeg, was er vaak nog geen woonruimte buiten het azc beschikbaar. Daardoor moesten ze langer op het azc blijven wonen. Het COA stelde al eerder er een voorstander van te zijn dat asielzoekers gaan werken op het moment dat dat mag. Op die manier doen ze werkervaring op en integreren ze sneller in de maatschappij.