Asscher dreigt niet meer met Turkse clubs te spreken

De minister heeft diverse organisaties overmorgen bij hem uitgenodigd om te praten, waaronder Diyanet (verbonden aan de Turkse staat). Dan moeten ze zich expliciet uitspreken voor de Nederlandse rechtsstaat, zegt Asscher.



,,Ik praat niet met organisaties die zich daar niet aan committeren. Ze hoeven niet ineens voor Gulen te zijn, maar moeten wel duidelijk maken dat ze intimidatie niet accepteren", aldus de minister.



Teleurgesteld

Asscher is tot nu toe teleurgesteld in de Turks-Nederlandse clubs. ,,Ze kunnen een goede rol spelen voor de toekomst van Turkse Nederlanders hier in Nederland, maar ik zie ze tot nu toe heel veel olie op het vuur gooien."



De Tweede Kamer debatteert morgen over de onrust die in Nederland is ontstaan na de mislukte staatsgreep in Turkije. Zo zijn 600 leerlingen van vermeende Gulen-scholen gehaald en verschillende mensen bedreigd.