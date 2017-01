Asscher wil links verbond voor meer vaste banen

Asscher denkt met een links verbond voor de verkiezingen een duidelijk signaal te geven aan kiezers dat ze voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt bij progressieve partijen moeten zijn. Partijen die mee willen doen met het zogeheten stembusakkoord spreken af dat dit hun gezamenlijke inzet is voor de komende kabinetsformatie. Door samen te werken staan ze sterker tegenover rechtse partijen.



PvdA wil, net als SP en GroenLinks, de trend keren van steeds minder vast werk en steeds meer tijdelijke contracten en zelfstandigen. Daarvoor willen ze flexwerkers en zzp'ers meer rechten geven, terwijl het vaste contract intact blijft. Partijen als VVD en D66 willen juist het vaste contract aanpassen, zodat werkgevers minder risico lopen als ze iemand in dienst nemen.



Asscher hoopt op handtekeningen onder zijn 'progressieve pact' van in elk geval SP-leider Emile Roemer en GroenLinks-voorman Jesse Klaver. ,,Ik heb gekeken wat ons bindt en een voorzet gedaan waarover we verder kunnen onderhandelen. Als we maar laten zien hoe we werk in de toekomst gaan vormgeven. Ik wil echt heel graag mensen perspectief geven'', zegt Asscher in een interview met deze krant.