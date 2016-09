Automobilist rijdt in op feestgangers Sardinië

Mogelijk toch zonder extra kosten bellen in EU

13:12 Europeanen mogen vanaf volgend jaar zomer mogelijk toch onbeperkt zonder extra kosten bellen en internetten in andere EU-landen. De Europese Commissie stelde maandag voor dat telecombedrijven dat voor minstens negentig dagen per jaar moeten toestaan, maar dat voorstel is op last van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ingetrokken. Aan een nieuwe versie wordt gewerkt, blijkt uit een bericht op de commissiewebsite.