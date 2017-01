AYNIL zette mijn relatie onder druk

All You Need Is Love bestaat 25 jaar en is in deze tijden belangrijker dan ooit. 25 seizoenen. Acht afleveringen per seizoen met zo'n tien liefdeszaken per aflevering. Dan heeft Robert - Doctor Love - ten Brink er zo'n tweeduizend liefdeszaken doorheen gejast. Door All You Need Is Love heeft mijn relatie ooit zwaar onder druk gestaan.



We zijn een klein jaar bij elkaar en kijken op een avond naar AYNIL. Daarin wil een man, wiens relatie op de klippen dreigt te lopen, zijn vrouw verrassen. Hij wil haar opnieuw ten huwelijk vragen boven op de Eiffeltoren. Terwijl hij snikkend met zijn vrouw boven op die toren staat, zakt mijn vriend weg in een liefdesdepressie. Twijfelt over onze relatie. Ik begrijp er niks van, maar dan komt het hoge woord eruit: 'Dat gevoel wat ik bij dat stel op de Eiffeltoren heb, voel ik met jou niet.'



Tijd voor troostwodka en een toost: 'Bedankt Eikeltoren'! Hij gaat naar huis en ik neem me voor nooit meer naar AYNIL te kijken. Mijn man wil nadenken over de toekomst en ik zeg hem dat ik als een trouwe beer blijf wachten. Een paar weken later besluit hij, na lang twijfelen, toch een eind aan onze relatie te maken.



Hoe we dan weer bij elkaar zijn gekomen? 'Maestro, muziek met violen en daar gaan we!' Mijn man heeft al snel spijt van zijn beslissing, maar hoewel ik diep van binnen besef dat hij toch echt de ware is, heb ik tegen die tijd al contact met twee andere leuke jongens.



Op een zomeravond, vlak voordat ik op vakantie ga naar Spanje, gaan we saampjes gezellig naar de film. Een Franse film waarin twee jongens elkaar leuk vinden, maar van wie er één ook twijfelt en de ander blijft hopen op hun liefde. Aan het eind van de film nemen de jongens afscheid van elkaar en lopen ieder hun eigen kant op. De hoopvolle jongen loopt weg en telt zachtjes tot tien in de hoop dat twijfelkontje zich omdraait, wat het bewijs is dat ze voor elkaar bestemd zijn. Dat gebeurt en ze leven nog lang en gelukkig.



Ik denk: dat kan alleen in een film, en zuchtend verlaten we de bioscoop. We drinken een biertje en voor zijn huisdeur nemen we afscheid met een lange zoen. Een dame komt langs en zegt: 'Dit is echt het perfecte weer om te zoenen.' Daarna wandel ik weg. En denk: wat jammer dat hij zo twijfelt, ik vind hem top.



Ik tel zachtjes tot tien in de hoop dat hij voor z'n deur is blijven staan. Bij tien draai ik me om, en hij staat er nog, grijnzend, en hij zwaait. Zes weken later besluiten we om weer iets met elkaar te beginnen. Twee weken daarna vraag ik hem: 'Zullen we gaan samenwonen?' Hij zegt dat hij er even over na moet denken. Dat duurt anderhalve maand. All you need is tijd.