Afgekeurd, maar ook afgeschreven?

Na de mensen in de bijstand en de jonge gehandicapten met een Wajonguitkering staan nu de totaal afgekeurde WGA'ers bij de overheid in de belangstelling. Want deze wettelijke uitkering, voor veel mensen de opvolger van de oude WAO, heeft terugkeer in de maatschappij als doel. En daaraan heeft het, zo erkennen de uitkeringsuitvoerders van het UWV zelf, de afgelopen jaren door geldgebrek aan ontbroken. Veel mensen hebben vijf jaar lang niets gehoord. Nu is er extra geld voor uitgetrokken.



,,Deze ontslagen en afgekeurde mensen hebben hun leven ingericht op ziek zijn'', zegt projectleider Mieke Schaart. ,,Mensen zijn boos over wat hen is overkomen. Je gezondheid en je werk kwijtraken, dat komt hard aan. Mensen zijn in rouw. Soms zijn ze kwaad dat ze volledig zijn afgekeurd."



Duwtje in de rug

,,Onze boodschap was: 'U kunt niets meer'. Bij heel veel mensen spelen psychologische problemen mee'', zegt Henry Borninkhof. Hij is verzekeringsarts bij het UWV. Collega's vragen hem in deze proef regelmatig om advies. ,,Dan willen ze weten of iemand een duwtje in de rug kan hebben. Want lang niet iedereen wil meedoen. En een duwtje kan bij sommige mensen met een psychische ziekte averechts werken. De medische informatie houd ik onder de pet. Dan is mijn advies: 'Doe maar niet'.''



,,Wij willen weten hoe het gaat'', vult projectleider Soumelia van Varsseveld aan. ,,We beoordelen niet op de uitkering, maar op terugkeer naar de maatschappij. We stellen vragen als 'Staat u elke ochtend op tijd op', 'Kijkt u vaak overdag lang tv', 'Komt u elke dag buiten'. Ruim de helft is geïsoleerd geraakt. Ze hebben medische beperkingen. Ze kennen geen mensen meer via werk of via een vol privéleven. Er zijn mensen die hele dagen niemand spreken. Met extra problemen zoals schulden, drankgebruik en psychische zorgen door eenzaamheid en de beperking.''