Er werd voor het gemak voorbijgegaan aan een van de belangrijkste verworvenheden van dit land, en wat ons onderscheidt van de fundamentalisten die we willen weren: godsdienstvrijheid. Als we dit soort extremistische geluiden algemeen geaccepteerd gaan maken, is het een kwestie van tijd voordat tientallen jihadisten elkaar in debatcentra gaan opzoeken om te filosoferen over totaalvernietiging van de westerse beschaving - uiteraard onder het mom van vrijheid van meningsuiting, tegenwoordig een alibi voor alle gif en viezigheid in discussies.



Altijd als dit soort excessen zich voordoen, duiken twee kampen op: een stroming die vindt dat je alles moet kunnen zeggen én mensen die meteen aangifte willen doen. Maar er zit nog iets tussen.



Gistermiddag publiceerde vicepremier Lodewijk Asscher een brief op sociale media - dat is mode tegenwoordig. Hij schreef onder andere: 'De rechtsstaat kan alleen bestaan als mensen niet alleen vrijheid voor zichzelf opeisen maar ook de vrijheid van de ander verdedigen. Die rechten en plichten worden vastgelegd in formele regels [...] Maar ook in informele normen en waarden.'



Het Amsterdamse debatcentrum zal beschutting zoeken in de wetten van een polemiek, maar als samenleving moeten we geweldsfantasieën en verdelging van bevolkingsgroepen niet gaan normaliseren. Als dat wel gebeurt, zijn we geen haar beter dan de radicalen die we willen bestrijden.