Ambtenaren leren 'zwermen als een spreeuw'

De hoogste baas van het ministerie - secretaris-generaal Siebe Riedstra - is enthousiast over het veranderprogramma 'VenJ verandert' dat in februari dit jaar van start is gegaan. 'Dit ministerie werd top-down aangestuurd', laat hij zijn ambtenaren weten in een bericht op het intranet. 'Als je dat lang genoeg doet, gaan we ook allemaal binnen die eigen koker werken en kijken we niet meer over ons muurtje heen. Die mentaliteit doorbreken we met VenJ Verandert'.



In totaal werken zo'n 98.000 mensen voor Veiligheid en Justitie, waarvan twee derde bij de politie. Ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vallen onder het ministerie. Bij het departement in Den Haag werken duizenden ambtenaren.



De commissie-Oosting - die werd ingesteld na de val van minister Opstelten in 2015 - uitte dit voorjaar forse kritiek op het ministerie. Volgens Oosting is er een groot gebrek aan regie en politieke sensitiviteit bij ambtenaren van Veiligheid en Justitie. De ambtelijke chaos is zó groot dat oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen dat het ministerie wordt opgeknipt.