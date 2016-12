Barbarij van binnenuit

Drie aanslagen had ik maandagavond voor het slapengaan tot me genomen. Ik zag gewonden in een Zwitserse moskee, een dode Russische diplomaat in Ankara, een vrachtwagen op een Duitse kerstmarkt. Ik zocht naar een patroon, dat er niet was, behalve als je van heel ver weg keek; dan zag je het patroon van de chaos, almaar toenemende chaos - het enige patroon dat de geschiedenis wel herhaalt.



Bezorgd ging ik naar boven, waar een bezorgde echtgenote op me wachtte en we bezorgd de liefde bedreven, omdat dat veruit het beste is wat je in zo'n geval kunt doen. De beelden van de executie van ambassadeur Andrei Karlov deden me denken aan de speelfilm Money Monster die ik onlangs in een vliegtuig zag, waarin een razende jongeman de presentator van een financieel-economisch televisieprogramma gijzelt met een pistool.



De uitzending moet in de lucht blijven, anders zal hij de presentator doden. De jongeman is een bedrogen investeerder die gerechtigheid zoekt, de presentator, gespeeld door George Clooney, raakt gaandeweg op zijn hand. Omdat ik in slaap viel miste ik de afloop. De aanslag in Ankara werd maandagavond het slot van de speelfilm dat ik had gemist: George Clooney veranderde in een Russische diplomaat die tijdens de uitzending in zijn rug geschoten werd door een slanke man die eruitzag alsof hij uit Pulp Fiction was weggelopen.