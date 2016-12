Christelijke tradities vieren in file naar meubelboulevard

Ondertussen hangt hier in mijn Utrechtse multiculturele wijk nog net niet de kerstversiering in de schotels, maar verder is er in de islamitische huishoudens net zoveel kerstgezelligheid te zien als in de andere woonkamers. En ik heb al helemaal geen woedende moslims het knipperende rendier aan het balkon van de buren kapot zien trekken. Kortom: volgens mij valt het allemaal reuze mee met de zogenoemde War on Christmas.



Polariserend geëmmer, dat is het. Sowieso vind ik het hele gedweep met onze joods-christelijke traditie ineens heel schattig. De kerken lopen in rap tempo leeg, maar potverdorie, wat zijn we er trots op. Vraag een willekeurige 'moslims pakken ons Kerst af'-roeper wat we ook alweer vieren met Pinksteren, en hij of zij heeft geen idee. Dankdag voor Gewas en Arbeid: wanneer is die ook alweer? Hoelang duurt de adventstijd? Hoeveel dagen zitten er tussen hemelvaart en Pinksteren?



Allemaal christelijke tradities die we tegenwoordig vooral vieren in de file naar de meubelboulevard. Weet je wie er nog écht in Jezus geloven? Moslims. Als profeet van Allah. De aankondiging van zijn geboorte staat gewoon in de Koran. En wat vieren we met Kerst? Juist ja. Ik wens jullie allemaal prachtige feestdagen, vol welbehagen en knipperende kerstversiering.