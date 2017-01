Je kon er op wachten, maar daar is-ie dan toch: een nieuwe rel rond Trump. Er bleek al tijden een rapport te circuleren waarin stond dat Rusland belastende informatie over Trump heeft en hij daardoor chantabel is. En dat hij al jarenlang beste vrienden met de Russen is en zij hem deze verkiezingscampagne ook zouden hebben geholpen.



Wat ervan waar is? Dat weet nog niemand. Daarom hielden alle kranten die de memo's hadden gezien, het nieuws lang onder de pet. Tot men erachter kwam dat Trump en Obama erover waren bijgepraat door de geheime dienst. Toen kon CNN het niet meer voor zich houden. En website Buzzfeed gooide vervolgens echt alle details op het net.



Hadden ze dat moeten doen? Daarover kunnen we nog een hele tijd discussiëren. Wel leerden we wat Trump daar zelf van vindt. Hij gaf tijdens zijn persconferentie Buzzfeed een flinke verbale oorvijg, en weigerde vervolgens CNN te woord te staan. ,,Jouw organisatie is verschrikkelijk.'' En snel gaf hij het woord aan een andere journalist.



Het was heel belangrijk, wat daar gebeurde. Het was een ondermijning van de journalistiek. Als president van de Verenigde Staten zal je vaak meemaken dat de ene journalist je welgevalliger is dan de ander. Dat was zo bij Obama, bij Bush en bij alle presidenten die hen voorgingen. Maar als staatsman dwarsboom je ze niet als ze hun werk proberen te doen. Een vrije pers is een van de pijlers waarop de beschaving steunt. Een journalist moet vrij kunnen schrijven. We mogen daarna uitgebreid discussiëren over zijn of haar woorden - dat heb ik hier laatst ook uitgebreid gedaan - maar op het moment dat je als staatsman journalisten de mond snoert omdat zij toevallig schrijven over een rapport dat je niet uitkomt, zet je veel op het spel.



Ik denk dat het door Trump kwam dat ik vanochtend - zonder dat ik het doorhad - Als Ik De Baas Zou Zijn Van Het Journaal van Kinderen voor Kinderen neuriede. Ja Trump, dat lijkt me ook een prachtige baan, baas van het journaal. Maar hij is nogal slecht te combineren met het presidentschap. Die beide functies tegelijk bekleden, dat lukt alleen een dictator.