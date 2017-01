De erfenis van Obama

WAT ZIJN DE OBAMA'S ERMEE OPGESCHOTEN?



Obama bekende onlangs dat het presidentschap de hardste leerschool uit zijn carrière was. ,,Naarmate we ouder worden, leren we dat we niet altijd alles in de hand hebben - zelfs een president niet'', zei hij.



De machthebber hield stand door zich met humor uit netelige situaties te wurmen. En doordat hij een dikke huid heeft; een vereiste voor het presidentschap.



Obama gaf geen krimp toen vrijwel het voltallige Congres hem kort na zijn aantreden in 2009 voor leugenaar uitmaakte tijdens een debat over hervorming van de gezondheidszorg. Ook werd er openlijk aan getwijfeld of Obama, die zijn wortels in Kenia heeft, wel een echte Amerikaan kon worden genoemd. En was hij niet stiekem een praktiserende moslim?



Zoiets was nog nooit een president overkomen. Maar Obama hield het hoofd koel. Zo dook een foto op waarop hij doet alsof hij een stofje van zijn schouder veegt. Om aan te geven dat kritiek hem niet deerde.



Toch is de president zichtbaar ouder geworden in de periode dat hij aan de macht was. Met het verstrijken van de jaren verloor hij zijn glans, stellen veel Amerikanen. Soms maakt hij zelfs een uitgebluste indruk. Obama's vrouw Michelle groeide juist in haar rol als First Lady. Die functie bleek uitstekend aan te sluiten op haar carrière en persoonlijkheid. Ze was een succesvolle advocate, had gestudeerd aan de twee meest vooraanstaande universiteiten van het land en zou dan ook geen genoegen hebben genomen met een bijrol in het Witte Huis.



De toegankelijke en vastberaden Michelle ontpopte zich als voorvechtster van gelijke kansen. Als ambassadeur van gezonde voeding en spreekbuis van de Afro-Amerikanen. De First Lady ontworstelde zich op een elegante manier aan de geschreven en ongeschreven regels van Washington. Ze toonde zich strijdlustig als ze sprak over het tegengaan van verschillen in ras, geslacht en klasse.



Ondanks de druk van het presidentschap, wist Obama zich staande te houden als familieman. Mensen zagen hoe hij zijn dochter Malia uit de grond van zijn hart toezong toen ze achttien jaar werd. Hoe hij breed lachend een potje basketbalt met zijn dochter Sasha. Hoe hij en Michelle, inmiddels 25 jaar samen, elkaar plaagstootjes uitdeelden of samen een dansje maakten. Of, zoals de verslaggevers in het Witte Huis concludeerden: ,,Die twee vullen elkaar na al die jaren nog altijd goed aan.''