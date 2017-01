Doe gewoon normaal

Daar ging ik dan, afgelopen dinsdag, de straat op om te vechten voor mijn land. Ik had de dag ervoor net als iedereen de brief van Mark Rutte gelezen. Onze premier raakte me diep met zijn woorden, want verdorie we zijn inderdaad een ontzettend gaaf land! We moeten samenwerken om het nóg beter te maken, droeg hij alle Nederlanders op. Ik las de brief zo vaak achter elkaar dat het leek alsof hij mij persoonlijk aansprak. Het voelde urgent: ik moet iets doen! Dus meteen de volgende dag, nadat ik mijn kind op school had afgezet, ging ik aan de slag. Een lange tijd gebeurde er niets. Mensen fietsten mij voorbij op weg naar hun werk. Een oma liep de supermarkt in om boodschappen te doen. Een man in pak parkeerde zijn auto langzaam maar netjes het parkeervak in. Iedereen deed, kortom, normaal. Halverwege de middag kreeg ik pas mijn eerste kans om het land beter te maken en onze waarden actief te verdedigen. Een man van middelbare leeftijd, hij was al grijzend, stond in een portiek te urineren. Ik voelde de adrenaline direct stromen. De woorden van Rutte, die nog resoneerden in mijn hoofd, gaven mij de moed om te roepen: ,,Hey meneer, dat is toch niet normaal!" Hij draaide zich om, woest. ,,Wie denk je wel niet dat je bent", schreeuwde hij, terwijl hij aanstalten maakte om mijn kant op te komen. Hij voegde er nog wat scheldwoorden aan toe, maar ik bleef niet lang genoeg staan om te horen welke.

Ik maakte me snel uit de voeten. Na een paar omzwervingen, en een broodje döner, mocht ik weer in actie komen. Een man stond op de drempel van een kledingwinkel ruzie te maken met zijn vrouw. Eerst met woorden en handgebaren, later ook met klappen en duwen. Ik aarzelde geen moment: ,,Meneer! Uw vrouw slaan is in dit land niet normaal! Hou op!"



Hij was zo verbaasd door mijn inmenging dat hij drie seconden lang alleen in staat was mij aan te kijken met spuug in zijn mondhoeken. De vrouw maakte gebruik van de tijd om haar haar te fatsoeneren. En toen barstte hij los: ,,Jij vuile rotmoslim! Hoe durf je mij de les te lezen over wat in míjn land wel of niet normaal is! Trek eerst die hoofddoek eens van je harses! Een kopvod, dat is pas abnormaal in Nederland."



Ik sputterde tegen: ,,Maar... maar Mark Rutte... zei niets over een hoofddoek..." ,,Tief lekker op naar je eigen land, IS-slavin! Bemoei je eerst maar eens met je eigen broeders en zusters die al Allahu Akbar roepend mensen opblazen!" De vrouw zag haar kans schoon en begon ook met schelden in de hoop weer aan zijn goede kant te geraken: ,,Ja, het is wel zo hè, waarom zeg je niks tegen je eigen bergapen?" Ik was verbouwereerd.



,,Nou zeg, mevrouw, u hoeft niet meteen zo racistisch te doen!" Oei. ,,Wat! Noem je mij, een doodgewone Nederlander, nu een racist?" Ze draaide zich om naar haar man: ,,Dit is dus precies wat de premier bedoelt hè."