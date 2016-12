'Elfstedenkruisje is het allermooist'

Welke goede eigenschap hebt u van uw vader?

,,Hij was nooit bang om te ondernemen, nieuwe dingen te proberen. Ik ook niet.'''



Als u iets kon veranderen aan uw opvoeding, wat dan?

,,We hadden het bepaald niet breed op de boerderij. Toch heeft het mij nooit aan iets ontbroken. Ons gezin was warm en hecht. Met Sinterklaas en carnaval als hoogtepunt. Verder moest er gewerkt worden. Natuurlijk is het fijn als je ouders elke dag speciaal voor jou met thee klaar zitten. Maar ik heb negen broers en zussen, dan voed je elkaar op. Ik ben mijn ouders dankbaar dat ik kon doorleren in een tijd dat onderwijs geen vanzelfsprekendheid was. Dat is het voor veel mensen overigens nog steeds niet. Ons land zou zich best wel wat meer mogen inspannen voor fundamenteel onderzoek. Zonder dat onderzoek hadden we nu geen iPhone en geen flatscreen. Dan was de vinding van mij en mijn collega's er ook nooit gekomen.''



Wat ziet u als u in de spiegel kijkt?

,,Iemand die met het verstrijken van de jaren steeds bescheidener is geworden. Iemand met grote bewondering voor de natuur. Want hoe meer ik ontdek, hoe meer vragen er opdoemen. Kloppen mijn beweringen wel? Begrijp ik eigenlijk zelf wel waar ik mee bezig ben? Dat soort vragen tonen aan hoe nietig ik eigenlijk ben.''



Welk lied ontroert u?

,,Teach your children van Crosby, Still, Nash & Young. De tekst maakte een indruk op me toen ik jong was. Mijn eerste lp was van Creedence Clearwater Revival. En ik houd van Dvo¿ák. Dromerige klassiek, dat past bij mij. Ik kan uren dromen van mooie moleculen.''



Waar heeft u het meeste spijt van?

,,Dat ik niet meer tijd heb besteed aan mijn kinderen toen ze klein waren. Ik zat vaak in het lab of in het buitenland. Ik miste de eerste stapjes van mijn dochters. Of hun eerste woordjes. Dat hoort erbij als je zoals ik leeft voor de wetenschap. Maar het is wel spijtig.''



Wat is uw lievelingsgerecht?

,,Boerenkoolstamppot. De boerenkool teel ik zelf. Bij elke verjaardag thuis bak ik een appeltaart.''



Wie is God voor u?

,,Ik heb het altijd heel moeilijk gevonden om dat onder woorden te brengen. Het is zó persoonlijk. Misschien staat God voor al die dingen waarop wij geen grip hebben. Ik put in elk geval zekerheid uit mijn geloof. Het geeft mij rust en stelt me in staat om te relativeren. Er is meer is in het leven dan scheikunde. God leert me ook dat ik respectvol moet omgaan met mensen en hun gevoelens.''



Heeft u moeite met ouder worden?

,,Het idee dat ik niet nog jaren onderzoek kan doen, beangstigt me wel eens. Van de andere kant: ook als ik oud ben, zal ik blijven onderzoeken. Een schrijver of een schilder stopt ook niet opeens omdat hij een bepaalde leeftijd bereikt. Ouder worden betekent hooguit dat je het rustiger aan moet doen. Niet dat je plotseling achterover moet hangen.''



