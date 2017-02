Feestje bij de McDonald's

Mijn diepste wens en stoutste verlangen als kind was een verjaardagsfeestje bij McDonald's. Dat vond ik het ultieme teken van rijkdom, dat je je kinderen meenam naar dit uithangbord van kapitalisme om daar, op die glimmende, gele, plastic stoelen, onder het oog van de roodharige clown, met elkaar hamburgers te eten.



Misschien had het idealistische, chique idee dat ik had van deze fastfoodketen iets te maken met ons dieet van kruidenthee en zelfgekweekte kikkererwten, misschien was ik simpelweg uitgehongerd, of misschien was McDonald's in die tijd, voordat de echte milieubewuste gezondheidsgekte hier mainstream werd (en niet meer alleen voorbehouden aan mijn ouders) daadwerkelijk een monument van welvaart en luxe.



Nu zijn de filialen van de veredelde snackbar in mijn hoofd veranderd van fata morgana's van luxe in troosteloze plekken waar je stilletjes in je auto door een drivethrough rijdt om ongezien je verdriet weg te eten voor heel weinig geld.



Gek genoeg stemden mijn ouders na jaren zeuren in met het McDonald's-feest. Ik kan me niet heugen dat ik me ooit eerder zo prinsesserig voelde als toen. Tot verbijstering van mijn moeder sloeg deze hamburgerparty meer aan dan de roze fuif die mijn vader het jaar daarvoor met liefde en creativiteit voor mij en mijn vriendinnen had georganiseerd. Een feestje waarbij alles mijn lievelingskleur had, zelfs de dipsauzen voor de biologische pastinaakchips.