Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ik ben een linkse hobbyist. Ik ben dol op allemaal dingen die de PVV het liefst meteen wil afschaffen, zoals ontwikkelingshulp, rockgroep De Staat, subsidieslurpend kindertheater en allerhande innovaties.



Kortom: ik ben de vleesgeworden 'enz. enz.' uit het verkiezingsprogramma van de PVV. Ik zou dan ook als een zeehond in de handjes moeten klappen bij de presentatie van de nieuwe plannen rondom de Afsluitdijk. Daan Roosegaarde - je weet wel, die innovator in z'n eeuwige zwarte coltrui die al eens een weg bij Oss en een fietspad bij Nuenen verblijdde met gezellige lichtjes - mag nu ook de Afsluitdijk aanpakken.



En wat ging ie doen? Dingen met lichtjes, natuurlijk. Lichtgevende verf op de sluizen aan het begin en einde van de dijk. En de vangrails in de middenberm krijgen ook een lik lichtgevende verf, zodat ze 'lange, zenachtige lichtlijnen' worden.



Ik moest als linkse hobbyist toch even op mijn handen gaan zitten. Was dit het? Een middagje kwasten en je bent er? En daar moeten dan miljoenen naartoe? Ik had eerlijk gezegd wel iets meer verwacht. Of misschien juist iets minder.



Want ik ben een meisje van het platteland, en weet: het platteland is juist zo mooi omdat het er 's nachts zo lekker donker is. Dat heb je in de stad niet, dat echte pikkedonker. Ik wil geen extra lichtjes op de Afsluitdijk. Ik wil gewoon het duister in rijden, en dat je dan ergens in de verte de lichtjes van een vissersboot ziet. Meer niet.



En als Daan Roosengaarde er dan toch zo'n experience van wil maken, dan weet ik nog wel een leuk dingetje voor 'm. Wij gingen vroeger wel eens in de oude Mini van mijn moeder over de Afsluitdijk rijden. Met honderd per uur, wat dat oude barrel helemaal niet aankon. Dat ding schudde aan alle kanten, de ramen woeien bekant uit de sponningen en wij zaten te gillen op de achterbank.



Wat een experience! Zo innovatief! En omdat het om autorijden gaat, kun je het ook echt geen linkse hobby noemen. Daar wordt toch heel Nederland blij van?