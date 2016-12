Loyaliteit is iets van gisteren

Tegenwoordig werk je niet meer in een familie maar in een voortdurend wisselend team, zeggen bedrijfskenners. Dat team moet scoren in een wereld waar buiten de onderneming voortdurend spelregels veranderen en zelfs verdwijnen. Gisteren is oud en fout. Alleen bedrijven en werknemers die niet van gisteren zijn, hebben de banen van morgen.



Loyaliteit maakt plaats voor een andere verbinding, ziet Tineke Kanters. Als eigenaar en directeur bij IPV Training & Advies traint zij ondernemingen in techniek en industrie. Kanters: ,,Bedrijven moeten andere voorwaarden scheppen.'' Wat blijft als bindmiddel, is werk wat je graag doet en waar je trots op kunt zijn, denkt Kanters. ,,Directies vertellen me dat interessante projecten de beste manier zijn om talent te trekken en te behouden. Mooi werk spreekt de nieuwe generatie meer aan dan een mooi salaris. En werk waarmee de eigen marktwaarde ook buiten de deur goed blijft.''



En dus moeten bedrijven samen met werknemers kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Amerikaanse bedrijfsdenkers zien veel voordelen. Zo wordt de firma minder snel overbodig omdat die zich dankzij fris opgeleid personeel steeds snel kan aanpassen in de veranderende wereld. De werknemer wordt minder snel overbodig en blijft dankzij diezelfde frisheid waardevast op de arbeidsmarkt.



Houd dus op met het oude loyaal. Zoek verbinding met de baas op de meest innovatieve klussen en wijs hem op vernieuwingen. Kan dat niet, dan zit je bij een bedrijf van gisteren.