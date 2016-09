Wielrennende testosteronbommen

Een paar dagen geleden stond er op de site van deze krant een bericht over twee gewonde wielrenners in Wilnis. Ze waren aangereden door een automobilist die op hun weghelft was geraakt en volgens de wielrenners totaal geen actie ondernam om ze nog te ontwijken.



De reacties onder het stuk waren niet mals. Voor de wielrenners, bedoel ik dan. Waarom reden die niet op het fietspad? En waren niet alle wielrenners vreselijk agressieve mannetjes die alle verkeersregels aan hun laars lapten? Kortom: jammer van die gebroken hand en die hersenschudding, maar wielrenners zijn nou eenmaal allemaal klootzakken, dus logisch dat iemand je van de weg rijdt.



Ik ben er zelf eentje, zo'n wielrenner. En ik ken ze hoor, die andere wielrenners. Die testosteronbommen die rotondes linksom nemen en die doen alsof ze met hun wekelijkse klassieker Bunnik-Amerongen-Bunnik een gele trui kunnen winnen. Ik denk altijd maar zo: het zijn vast van die mannen die vastzitten in een ongelukkig leven en die al jaren dromen van een uitweg uit deze hellekrocht, maar die te schijterig zijn om daadwerkelijk stappen te ondernemen.



Je zou ze eigenlijk even zwijgend moeten omhelzen. Wedden dat ze dan binnen no-time de jank- en snotvlekken in hun wielershirt hebben zitten?

Maar enfin. Ik ken nog veel meer renners die - omdat er een paar zich zo monsterlijk gedragen - als Mahatma Gandhi's op de fiets zitten. Die om de sfeer goed te houden werkelijk iedere weggebruiker uitgebreid groeten, die lieflijk vragen of ze er even langs mogen en vervolgens uitgebreid dankjewel zeggen als ze de ruimte hebben gekregen.



Ik ben er zelf zo eentje. Ik compenseer me suf voor al die losgeslagen midlifecrisismannen. Ik durf amper te mopperen op elektrische fietsers die hun fiets niet onder controle hebben, of op tieners die al snapchattend over het fietspad slingeren.



Nederland is een fietsland, en daar zijn we trots op. Maar we zijn met zo veel dat al die mobiliteit bijna tegen ons gaat werken. Maar hoe groot je haat jegens wielrenners ook is: iemand moedwillig het ziekenhuis in rijden lijkt me nooit een oplossing voor het probleem.