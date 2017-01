Het is een gelopen strijd, de oorlog tegen nepnieuws (in het Engels: fake news), maar de kwestie wordt weer actueel nu we ons in Nederland klaarmaken voor nieuwe verkiezingen. Waar het om draait, is dat de technologisering van onze samenleving voor iedereen de mogelijkheid schept een website te beginnen, met daarop allerhande berichten die doorspekt zijn met verzonnen elementen, louter om een breed publiek te bereiken met een gedachtegoed.



Een voorbeeld: ik zou nu een weblog kunnen bouwen waarop ik verzin dat alle asielzoekers creditcards met ongelimiteerde tegoeden krijgen, een nieuwe Gazelle-fiets mogen uitzoeken en daarnaast elke dag onbeperkt kunnen eten in het lokale all-you-can-eat-restaurant.



Dat deze verhalen verzonnen zijn, maakt niet uit: er zijn genoeg mensen die zich gesterkt zullen voelen in wat ik beweer, omdat ze gewoon geen zin hebben in die vreemdelingen. Mijn 'journalistiek' zal viral gaan. Op Twitter en Facebook wordt mijn blog vast een hit.



Verboden

Wat kan een maatschappij tegen deze ontwikkeling doen? Vrij weinig. Het fenomeen valt onder vrijheid van meningsuiting, en los daarvan: fictie is niet verboden. Het enige wat deze trend benadrukt, is dat gevestigde media die zichzelf als onafhankelijk en oprecht beschouwen, een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor het werk dat zij verrichten. Zij moeten corrigeren.



Het gevaar is dat ze gaan meedoen met de hijgerigheid die het medialandschap momenteel gijzelt. Het was nota bene acteur Denzel Washington die de huidige toestand van de pers een paar maanden geleden samenvatte door Mark Twain aan te halen: ,,If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.''



Washington voegde daar zelf aan toe (ik parafraseer): ,,Wat gebeurt er als er te veel informatie op ons afkomt? Een van de effecten is dat iedereen de eerste wil zijn. De waarheid wordt ondergeschikt. Als het nieuws - waar of niet - maar wordt geopenbaard en verkocht.''



Wedloop

Het vraagt moed, maar vooral beheersing van de media om niet mee te doen aan deze wedloop. De strijd tegen valsspelers gaan we nooit winnen. Wie onderscheidend wil zijn met sensatie en relzucht, zal veel tegenstrevers op zijn pad ontmoeten. Degelijkheid is de niche geworden. Dat is een treurige, maar ook uitdagende conclusie.