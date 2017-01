Politieke nieuwkomers al voor de start geklopt

Hij was er van overtuigd dat hij de Tweede Kamer kon halen. Maar helaas: Gerrit Meerhof, gepensioneerd huisschilder uit Klarenbeek, geeft het op. ,,Ik ken iemand bij De Wereld Draait Door, dus ik had op de nodige publiciteit gerekend,'' zegt de oprichter van de nieuwe partij Verantwoordelijk Bestuur, die pleit voor de invoering van een basisinkomen. ,,Maar dat ging niet door. En zonder aandacht krijg je gewoon geen steun. Zonde, want ons programma is goed.''



Liefst 81 partijen willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart, maakte de Kiesraad vorige maand bekend. Nooit eerder schoten zoveel nieuwe partijen uit de grond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schrok er van: het besloot het stembiljet zelfs te gaan aanpassen, omdat daar nu maar 32 op kunnen. Maar dat is misschien niet eens nodig.



580 steunverklaringen



De belangrijkste voorwaarde - het binnenhalen van 580 steunverklaringen, uit alle 20 kiesdistricten van ons land - blijkt voor veel nieuwkomers een onmogelijke opdracht. Zeker omdat de ondersteuners die ook nog eens zelf op het gemeentehuis moeten laten ondertekenen. Van de 66 partijen die nu nog niet in de Kamer zitten, hebben zeker 30 het al opgegeven, blijkt uit een rondgang. Tien partijen zijn nog druk bezig, de rest kon of wilde niet reageren. De partijen hebben tot komende maandag.



Niet alle pogingen blijken even serieus. ,,Ik moest in m'n eentje de straat op om mensen te werven,'' vertelt Piet Hein Koning, enig lid van partij Healthy Earth. Zijn plan om 50 procent van Nederland terug te geven aan de natuur, blijft voorlopig in de kast. ,,Een paar mensen zouden me helpen, maar die kwamen niet opdagen.''