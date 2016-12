'Respect voor wat Hugo Borst heeft bereikt'

Een noodkreet

Borst plaatste afgelopen zomer in deze krant een noodkreet aan staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid). Eind oktober presenteerde hij met Carin Gaemers, lid van de Cliëntenraad in hetzelfde Rotterdamse verpleeghuis, een manifest. Daarin staan tien actiepunten om een eind te maken aan de wantoestanden in de verpleeghuiszorg. Weg met alle regeltjes en slechte bestuurders, zorg voor meer personeel.



De boodschap is De Mooij uit het hart gegrepen. ,,Als mensen zeggen 'meer is niet beter' staan mijn haren recht overeind. Het grootste struikelblok in verpleeghuizen is een structureel tekort aan handen.''



Ze zou zo graag willen dat iemand een dag met haar meeloopt. Elke stap zet, die zij ook dagelijks moet zetten. ,,Ik ben alleen maar aan het rennen. Ik heb geen tijd om alles te kanaliseren, geen rust om even naast iemand te zitten. Ik ben blij als iedereen om half twaalf een schone broek heeft. Tijdens een dienst van acht uur, zit ik in totaal misschien maar tien minuten. Maar wij krijgen wel alle klachten op ons bord.''