Tanja viert alvast de vrede, maar Colombia danst nog niet mee

FARC-chef Rodrigo Londono balt zijn vuist, op zijn gezicht is een lach te zien. Victorie, nu het vredesakkoord tussen zijn organisatie en de Colombiaanse regering is gesloten. ,,De lange oorlog tegen de staat is voorbij'', zegt hij op een persconferentie in Havana, Cuba.



Naast hem loopt Tanja Nijmeijer. Haar haren lang en los, strakke jurk. Hoe anders leerde Europa haar kennen, het charmante gezicht van FARC, waarvan de strijd tegen onrecht uitmondde in ontvoeringen, burgerdoden en drugshandel. Toen, in de jungle, deed ze haar verhaal, gestoken in een groen uniform, haar wapen op de rug.



Ellende

Het is een van de wapens die nu worden neergelegd, na een strijd die 52 jaar heeft geduurd en 220.000 levens heeft gekost. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat die ellende nu echt ten einde is, vertelt de Nederlandse Liduine Zumpolle, die zich in tegenstelling tot Nijmeijer jaar na jaar inzette voor vrede en veiligheid in Colombia. ,,Het staakt-het-vuren was er al langer, nu is er het officiële akkoord. Maar wat dat precies inhoudt, is voor een groot deel onduidelijk. Hier wordt niet gedanst in de straten, beelden die dat vertellen zijn propaganda. Er is vooral heel veel scepsis.''



Zo zal FARC de wapens inleveren, is overeengekomen. Maar Zumpolle vreest dat alleen de oude en roestige exemplaren worden overhandigd, terwijl de nieuwste modellen worden verstopt, klaar om te gebruiken als het nodig is. ,,We zien ook al dat rebellen van FARC nu overstappen naar criminele organisaties.''