The making of Jesse Klaver

Een toespraak in een zaal heet bij hen een 'meetup'. En Klaver heeft niet alleen woordvoerders, maar ook een legertje 'beeldvoerders', dat moet zorgen dat Klaver gunstig overkomt op camera en in internetfilmpjes. Bij de laatste sessie in TivoliVredenburg zijn er niet minder dan 25 tot 30 'nerds' mee bezig. Beeld telt. Ter illustratie: er is overwogen T-shirts te laten drukken met op de achterkant de data van de meetups, als was het een tour van een rockband.Het team is toch al niet vies van een staaltje Amerikaans campagnevoeren. Zo koos Klaver - geheel naar Obama's voorbeeld - voor een 'grassroots-strategie', wat zoveel wil zeggen dat de aanhangers initiatieven ontwikkelen. Die vrijwilligers meldden zich volgens de partij 'met 100 per dag', vooral sinds de verkiezing van Trump. De geraamde 75.000 euro aan donaties zijn er tot nu toe al 200.000 geworden.



De grassroots-baas, Sybren Kooistra, mocht in 2008 drie maanden stage lopen bij de campagne van Barack Obama. Kooistra zegde zijn baan bij de Volkskrant op om bij GroenLinks te gaan werken. ,,Sybren!" roept Klaver als hij hem bij zijn kleedkamer ontwaart. De twee geven elkaar een knuffel.



Er wordt toch al veel geknuffeld. Beeldvoerder Joey Boink - in 2015 als documentairemaker genomineerd voor een Gouden Kalf - komt de hele avond alleen achter zijn regieschermpjes backstage vandaan voor een warme omhelzing van Klaver. De twee zijn in korte tijd vrienden geworden; ze sporten zelfs samen.



En als na het eten Paul Rosenmöller bij Klavers kleedkamer opduikt, wordt er opnieuw geknuffeld. ,,Ben je ready for take-off, jongen?" zegt de oud-leider van GroenLinks op vaderlijke toon in zijn oor.



Rosenmöller is niet de enige oudgediende van GroenLinks die zijn gezicht laat zien in Utrecht. Wijnand Duyvendak, ooit Kamerlid, is sinds jaar en dag de campagneleider van GroenLinks. Hij laat Klaver en Ten Cate een berichtje op zijn telefoon lezen. De lokale campagneman in Rotterdam laat weten dat er meer T-shirts bij moeten komen; hij is al door zijn voorraad heen. Glunderend kijken de drie naar het schermpje.



Het past in Klavers koers waarin de partij niet alleen mikt op leden, maar ook vooral vrijwilligers en aanhangers ronselt die sympathiseren zónder dat ze partijlid willen worden. Zoals het campagneteam ook 'apptivisme' in het leven riep. Het leverde een schare Jesse-volgers op die per app het laatste nieuws over de partij als eerste krijgen. Alles onder de (Obama-achtige) noemer 'verandering'. Gevoed door Klavers boodschap van saamhorigheid, dat geluk 'meer is dan economische groei' en zijn pleidooi voor het verkleinen van de 'kloof tussen arm en rijk'.