Verleden tijd

Ik leefde. Ik keek om me heen en schreef op wat ik zag. Ik dacht het allemaal redelijk goed in de gaten te hebben, tot opeens heel het leven, als door een magmatische onderstroom, was opgeschoven naar een algemeen wantrouwen jegens de gevestigde politieke orde en een wilde afkeer van elites. De hevigheid en de haast waarmee het verongelijkte electoraat zijn stemrecht inzette om nieuwe leiders te kiezen die het in oud ongeluk zou storten, was verbijsterend.



De ondergang van de westerse wereld werd weliswaar al heel lang voorspeld door sombere denkers en energieke moslimfundamentalisten, maar de onstuimige vaart waarmee die zich voltrok, overtrof alle prognoses. In de Verenigde Staten was de revolte onmiddellijk, bijna van de ene dag op de andere dag, geslaagd toen een rancuneuze autocraat als president werd gekozen, in Europa voltrok het proces zich volgens een serie kleinere, maar niet minder ingrijpende schokken.



Het geheimzinnige was: het Westen deed het zelf, aanvankelijk zelfs zonder hulp van buitenaf, op de wijze waarop grote rijken ten onder gaan: eerst de verzwakking van binnenuit, dan de succesvolle aanvallen van buitenaf. In Nederland was een geperoxideerde haatprediker werkzaam die zichzelf als martelaar van het vrije woord afficheerde, maar intussen de rechtsstaat en het vertrouwen in de politiek fundamenteel ondermijnde. Zijn verkiezingsprogramma van één velletje papier was een giftige provocatie, waarop bijna elk punt een schending van een of meerdere grondrechten betekende.



In Frankrijk omringde de populistische presidentskandidaat zich met een knokploeg die weliswaar keurig in het pak stak en stropdassen droeg, maar iedere journalist met onwelgevallige vragen de zaal uit sloeg. In Duitsland werd het nieuwe fascisme manifest toen een deelstaatleider van de populistische partij het Holocaustmonument in Berlijn een 'monument van de schande' noemde.



Het publiek in de Dresdner bierhal juichte bij zijn naziretoriek en scandeerde 'volksverrader' toen de bondspresident werd gememoreerd die de Duitse capitulatie een 'dag van bevrijding' had genoemd. De Vergangenheitsbewältigung was volledig geslaagd, de schaamte voor het verleden was niet alleen overwonnen maar zelfs in trots omgezet.



Vlot werden Duitslands zwartste bladzijden herschreven; als enige pers waren het extreemrechtse tijdschrift Compact en het Russische propagandamedium Russia Today toegelaten, bastaardkinderen van de Völkische Beobachter en de Pravda.



De leugens, het verzonnen nieuws en de aanvallen op het fatsoen en het gezond verstand volgden elkaar in zo'n hoog tempo op, dat er nauwelijks tijd was om ze te analyseren en tegen te spreken. Dat was strategie. Twijfel en tweespalt zaaien, dan volgde de storm vanzelf.



Zowel in de VS als in Europa waren de populisten idolaat van de Russische methode, die algemeen navolging vond. Kritische pers werd beschouwd als oppositie, het debat vervangen door de striemende jij-bak, de rechtspraak ondergraven door de beschuldiging van partijdigheid. Dit was de nieuwe elite aan het werk.



Dit was de wereld die ze aanboden. Ruïnes, zover je kon kijken.