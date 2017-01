Waarschuwing Europa: beveilig je computer

Valse link

,,Je kan alle nodige technische maatregelen nemen, maar als menselijk gedrag daar niet mee in lijn is en iemand op zo'n valse link klikt, heb je daar niets aan," waarschuwt Hennessey.



In Duitsland slaagden hackers er in 2015 al in om computers van de Bundestag (het parlement) binnen te dringen. Volgens cyberexperts ging het om een groep die APT28, Fancy Bear of Pawn Storm wordt genoemd en wordt gelinkt aan de Russische militaire inlichtingendienst. Diezelfde groep is door internetbeveiliger Trend Micro in verband gebracht met een poging het MH17-onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid te hacken in 2015. Nu wordt 'Fancy Bear' beschuldigd van de computerinbraak bij de Democratische Partij in Amerika.



Volgens premier Rutte is Nederland 'alert' als het gaat om beïnvloeding van het 'politieke proces'. Recent wees de minister-president erop dat onze inlichtingendiensten overuren draaien om aanvallen te ontdekken, zeker in aanloop naar de verkiezingen in maart. ,,We zien al enige tijd dat staten, en vooral buitenlandse inlichtingendiensten, digitaal inlichtingen proberen te verzamelen op politiek gebied,'' zei Rutte. ,,We zien ook pogingen tot heimelijke politieke beïnvloeding."



In het verkiezingsjaar zullen Russische geheime diensten Geert Wilders een handje willen helpen, menen de Amerikanen. ,,Hij brengt verstoring, maatschappelijke onrust," analyseert Lowenthal, wat in de ogen van Rusland kan helpen Westerse democratieën te verzwakken. Met zijn anti-Europese standpunten ondermijnt Wilders bovendien de Europese Unie. Poetin heeft belang bij een verdeeld Europa dat geen vuist kan maken tegen Rusland.