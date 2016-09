'Bang? Daar ben ik veel te kwaad voor'

Rot kreeg honderden mails en apps. Van ex-militairen die haar willen beveiligen. Van willekeurige burgers die haar een schuilplek willen aanbieden. Van mensen die het raadslid van Democratisch Zaanstad zomaar een hart onder de riem willen steken. Maar het duurde tot zondagavond eer de dochter van een Antilliaanse vader en een Nederlandse moeder een telefoontje kreeg van haar burgemeester Geke Faber (PvdA). ,,Het eerste wat zij zei was: 'Zo, jij bent in één klap beroemd'. Dat vond ik vreemd, ja", vertelt Rot in partijkantooor in Zaandam. ,,Net als het feit dat zij niet één keer pal is gaan staan voor mij."

Wanbeleid Voor Rot is de huidige gezagscrisis een gevolg van 'jaren van wanbeleid'. ,,Dat gaat heel ver. Er worden veel processen gevoerd tegen de gemeente Zaanstad en ambtenaren staan voor de rechtbank gewoon te liegen. Dan zeggen ze tegen de rechter: de raad heeft die stukken ter beoordeling gekregen, terwijl dat helemaal niet zo is. Maar in de raad maakt bijna niemand zich daar druk om. Veel raadsleden lezen de stukken niet eens." Zo kon ook de overlastsituatie bij de Vomar in Poelenburg jarenlang voortwoekeren zonder dat het gemeentebestuur ingreep, vertelt Rot. ,,Ze keken gewoon weg, zeiden: het valt wel mee. Maar toen Ismail zijn filmpjes op internet zette konden ze er niet langer om heen."

Onrecht

Waarom is Rot, die notabene dagelijks te kampen heeft met zware reumatische pijnen, zo gedreven? ,,Als scholier schreef ik een scriptie over een gevangenis, die hier zou komen. Ik ontrafelde dat hele plan, maar kreeg een 5 van een leraar die actief was voor het CDA en die voorstander was van de omstreden locatie. Toen dacht ik: wat onrechtvaardig is dit! Zal dat in de politiek ook zo gaan?"



De initiator van een - succesvol - referendum over de locatie, Aart Molenaar, ging de politiek in en herinnerde zich de gepassioneerde Havo-scholiere die hem had geïnterviewd. ,,Aart vroeg me als duoraadslid. Ik was nog maar 18, maar mocht al direkt de wethouders bevragen." Landelijke ambities heeft ze niet, zegt ze. ,,Ik ben veel te emotioneel. Ik zou er als Kamerlid aan onderdoor gaan."