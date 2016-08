Basje wil niet meer onder de douche

Ik ben ver van ma vandaan, in Portugal. Maar steeds wanneer Basje hier tegen een muur loopt, moet ik aan haar denken. Net als wanneer de 17-

jarige hond van de trap afkukelt. En als Basje bij het zwembad verdwaasd voor zich uitkijkt, zie ik ma in het Verpleeg­huis stilstaan achter haar rollator.



Dat honden dement kunnen worden wist ik. Onze Amerikaan­se cockerspaniël Katja (1970-1986) verdwaalde op het laatst in de keuken. Toen Katja in huis begon te plassen en poepen brachten ma en ik haar op een ochtend naar de dierenarts. Daar kreeg Katja een spuitje. Met haar riem en halsband in de hand liepen we terug naar huis. Onze ogen waren nat, maar het was geen huilen. Katja had een lang, fijn leven gehad.



In de snikhete Algarve kijk ik naar Basje die zichzelf niet meer is. Naast me zit haar baas Pim. Zo ontmoetten ze elkaar: Pim had een rouwvakantie op Kreta. Zijn vader was net overleden. Pim zat met een tante op een vol terras. Hij keek naar een zwerfhondje. Het schooierde wat rond de tafeltjes en sprong ineens bij Pim op schoot. Daar viel het beestje in slaap.



De volgende avond gebeurde hetzelfde. Er zaten wel twintig mensen op het terras, maar het zwerfhondje koos Pim. Elke avond was het raak. Pims tante doopte de hond Basje. Pas later zag Pim dat ze geen reu was. Basje ging achter op een motor naar de Griekse dierenarts, in een taxi naar het vliegveld, in een tas in het vliegtuig naar Nederland. Ze bleek lief, zindelijk en erg gesteld op mensen. Ze was de eerste hond van een roedel. Pim heeft daarna nog meer zwervertjes geadopteerd.



Deze zomer, op weg naar het vakantiehuis in Portugal, onder in het vliegtuigruim, poepte Basje in haar bench. Toen ze werd uitgeladen verspreidde zich een penetrante lucht. Pim zette haar een uurtje later onder de douche, maar Basje raakte in paniek.



,,Ze wil amper meer aangeraakt worden'', zegt Pim. ,,Basje snapt niet hoe ze moet eten, ze staat daar maar. Ze is hier de weg kwijt. We hadden haar niet moeten meenemen. De andere honden negeren haar.''



Kijkend naar het zwerfhondje uit Kreta met de pensioengerechtigde leeftijd denk ik aan overeenkomsten met de bewoners in het Verpleeghuis. De verzorgsters vertellen hoe moeilijk het soms is om mijn moeder te wassen. Ze stribbelt tegen. Ma eet langzaam en weinig. En dan die gruwelijke desoriëntatie. Als ma aan de eettafel zit, weet ze niet hoe dichtbij haar slaapkamer is.



Ma heeft medicijnen geslikt die haar ziekteproces vertragen. Ze werd er misselijk van en is meteen gestopt ze in te nemen. Ook Basje kreeg een medicijn. Dat bood anderhalf jaar soelaas. ,,Het maakte haar alerter'', zegt Pim.



Ik lees wat er op het doosje staat: 'Tegen angsten, depressies, asociaal gedrag en fobieën.' Ook vandaag krijgt Basje een pilletje. Maar de rek is eruit. ,,Dit duurt niet lang meer'', zegt Pim, die voortdurend moet opletten dat Basje niet verdwaalt.



Dit is Basjes necrologie, al is ze nog niet dood. Haar opvolger is onderweg. Pim laat de foto zien. ,,Lief hè?''



Het nieuwe hondje komt ook uit Griekenland. Hoe ze gaat heten weet Pim nog niet.



Dat is het verschil tussen mensen en honden, denk ik: een opvolger voor ma is er niet.