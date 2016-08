Bedankt voor de iPhone

Beste Steve Jobs,



Ik heb een vraag. Ook al bent u dood, ik wil hem toch graag stellen. Mijn kinderen gaan maandag weer naar school. Dan gaat dus de vlag uit, want met twee pubers op vakantie vraagt veel van je uithoudingsvermogen. Dat ging behoorlijk goed. We zijn met z'n vieren tegelijkertijd vertrokken én thuisgekomen. Hebben niet veel uitbarstingen gehad. Soms een beetje gezonde ouder-kindspanning.



Kinderen moeten puber kunnen zijn bij hun ouders en dat mogen ze bij ons ook. Op alles wat we vragen, zeggen ze 'nee'. Alles wat ik in het Engels zeg, wordt door hen verbeterd. Ze vinden het leuk om te 'pranken'. Dat betekent: alles afkraken wat de vaders doen. Zo moet ik mijn oren uit laten spuiten, ik kan geen vlees barbecueën, ik zie er met mijn bril uit als de Kerstman, wil altijd voordringen en ik gooi op het eten altijd te veel peper.



Door hun gelach weet ik dat ik het allemaal met een korreltje zout (lees: peper) moet nemen, maar soms zou je willen dat er een ventiel in kinderen zit, zoals bij luchtbedden. Dat je ze even leeg kunt laten lopen en ze in de kast legt, om ze de volgende dag weer met veel energie op te blazen.



Nu mijn vraag. Kunt u mij vertellen of er voor de iPhone een applicatie bestaat waarmee ik erachter kan komen hoe zij de vakantie hebben beleefd? Want zes weken lang heb ik ze meer met hun iPhone in de weer gezien dan met een badmintonracket, voetbal of boek. Ze appten zich een breuk, liepen nonchalant met koptelefoon door het huis, luisterend naar Spotify, ze bekeken filmpjes, volgden gamers en lachten om hun favoriete vloggers. Op elke plek in Spanje luidde de eerste vraag: ,,Is er wifi?''



Mijn zoon vroeg mij of ik met hem naar het winkelcentrum van Marbella wilde gaan. ,,Om te shoppen?" ,,Nee pap, om Pokémons te vangen!"



Soms keken onze zonen verward op van hun iPhone, met de vraag even te herhalen wat we zeiden. IJsjes werden in de linkerhand gehouden en met de rechterhand werd er verder getypt. Als we ze dwingend vroegen om even de telefoon weg te leggen, keken ze ons kwaad aan. ,,Jullie zitten toch ook de hele dag in jullie boek?"



Bedankt Steve, voor de uitvinding van de iPhone. Waarschijnlijk bent u God nu aan het uitleggen hoe de iCloud werkt.



En wat ik u ook nog wil zeggen: sinds twee dagen willen ze hun iPhone inruilen voor een Sam­sung die nog meer mogelijkheden heeft.



App in peace!



Paul



PS: Als u de geweldige Toots tegenkomt, vraag dan of-ie op uw iPhone een nieuwe ringtone inspeelt. En wees daar dan heel dankbaar voor.