Bedreiger politiebureau Drachten bekend bij politie

Volgens woordvoerder Anthony Hogeveen van de eenheid Noord Nederland, waar Drachten onder valt, zal de politie proberen later vandaag in gesprek te gaan met de persoon 'die erg boos is op ons'. ,,We hebben een vermoeden wie het is'', aldus Hogeveen vanmorgen. Over de aard van de bedreigingen mocht hij, lopende het onderzoek en de komende ondervraging van de man, niets zeggen. ,,We hopen later vandaag meer helderheid te hebben.''



De politie Noord Nederland spreekt hoe dan ook van een uitzonderlijke situatie. ,,Het is volgens mij nog niet eerder voorgekomen dat in Friesland een politiebureau zó zwaar moest worden beveiligd.'' De bedreigingen zouden anderhalve week geleden zijn begonnen en uiteindelijk dermate serieus zijn geworden dat maatregelen niet konden uitblijven.



Extra toezicht

Niet alleen is het pand beveiligd met betonblokken, er zijn ook extra camera's buiten opgehangen. ,,Er wordt gewoon gewerkt in het gebouw, maar het personeel heeft wel veiligheidsinstructies gekregen. Die komen er op neer dat de aanwezige politiemensen extra alert moeten zijn. Ook wordt scherp in de gaten gehouden wie zich in de omgeving van het gebouw ophoudt en is sprake van extra personeel aan en toezicht op de balie.''



Volgens Hogeveen heerst er onder de mensen die in het bureau werken geen gespannen sfeer. ,,Door de maatregelen die zijn genomen kan er in principe niks gebeuren'', verwacht Hogeveen die benadrukt dat het alleen op dreigementen gaat die zijn binnengekomen bij het bureau in Drachten. Hoe lang de betonblokken nog voor het pand blijven liggen, kon hij niet zeggen. ,,Zodra het kan worden ze natuurlijk weer verwijderd.''